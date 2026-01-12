Dai Tarocchi alla Torre dei Caduti «by night»: le novità nei musei di Bergamo

La Gamec realizzerà a giugno un’installazione firmata da Fosbury Architecture, collettivo milanese con radici bergamasche guidato da Claudia Mainardi. Il progetto, concepito per il Palazzo della Ragione, si annuncia come un’esperienza immersiva capace di dialogare con lo spazio storico. L’Accademia Car r ara , dal 27 febbraio al 2 giugno 2026, ospita «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna»: un percorso unico nella storia del mazzo Colleoni, il più completo al mondo, oggi diviso tra Bergamo, New York e collezioni private. L’esposizione ripercorre sette secoli di storia dei tarocchi, dal Quattrocento alle reinterpretazioni contemporanee, grazie a prestiti straordinari dalla Morgan Library, dalla Bibliothèque nationale de France e dalla Biblioteca Nazionale di Firenze.

Al Museo di Scienze Naturali, fino al 15 febbraio, c’è la mostra «Ecosistemi immaginari», curata da Nicola Ricciardi. Tra fossili, teche e animali tassidermizzati, i lavori di cinque artisti locali – Diego Azzola, Chiara Brambilla, Eleonora Molignani, Ivano Parolini e Natasha Rivellini – e due paleoartisti nazionali – Emiliano Troco e Alessio Ciaffi – propongono habitat immaginari e poetici ispirati al mondo naturale. Il progetto coinvolge anche gli studenti della Fondazione Scuola Montessori e riceve il sostegno dell’Associazione Amici del Museo.