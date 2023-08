Dai tesori nascosti alla gastronomia, un libro con «101 cose da fare a Bergamo»

«Ma come è possibile che un capolavoro simile non sia famoso in tutto il mondo? Non dico come Venezia, ma siamo lì. Dovrebbero arrivare carovane dalla Cina e dall’Islanda». Lo stupore/auspicio di Dino Buzzati, oggi, con la Capitale della Cultura, il 49% di incremento delle presenze di turisti, forse non dalla Cina e dall’Islanda, ma certo dai principali Paesi europei, hanno trovato un loro inveramento. Anche l’anno della Capitale della Cultura avrà avuto un ruolo nella genesi di «101 cose da fare a Bergamo almeno una volta nella vita» (Newton Compton, pagine 382, euro 14,90), del fotografo e pubblicista Gian Luca Margheriti (Milano, 1976). Il libro sarà presentato dall’autore lunedì 14 agosto alle 17,45 in Città Alta, sulla terrazza del ristorante «DaMimmo», nell’ambito della rassegna «Aperilibro... Matti per la lettura» promossa dall’associazione Lettura & Cultura.