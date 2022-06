Dai trampolieri agli acrobati, nelle vie del centro torna la «Busker Night»: gli artisti, il programma e la mappa

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna a Bergamo la serata dedicata agli artisti di strada: «Urka! Busker Night», che si svolgerà l’11 giugno dalle 21 alle 24, in zona centro, precisamente in Via Broseta, Piazza Pontida, Largo Cinque Vie, Largo Nicolò Rezzara, Via Sant’Alessandro, Via XX Settembre e Via Sant’Orsola. Durante la serata rimarranno aperti locali e attività commerciali. L’evento, organizzato da Pro Loco Bergamo, con la direzione artistica di Roberto Gualdi, in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio e con il Patrocinio del Comune di Bergamo, desidera diffondere e valorizzare l’arte di strada come momento di incontro sociale in spazi urbani: ogni piazza, angolo e strada diventano parte integrante dello spettacolo che ospitano. Si ringrazia anche l’Associazione Bergamo Vive.