Dal Buena Vista social Club a Mobrici: il Nxt station festival anche in agosto

Il Nxt Station Festival 2023 non si ferma: piazzale Alpini accoglierà musica e intrattenimento anche per tutto il mese di agosto . Tra gli artisti che saliranno sul palco nelle prossime settimane troviamo il Grupo Compay Segundo, il dj set di Daddy G dei Massive Attack e ancora Mobrici, Paolo Benvegnù ed i Bud Spencer Blues Explosion . Proseguono anche le sagre dedicate alla cucina tradizionale delle diverse regioni italiane e non solo.

I concerti

Le sagre a tema

Dal mercoledì alla domenica lo spazio ospiterà inoltre una diversa sagra culinaria alla settimana, dedicata a un gustoso viaggio territoriale e pronta a soddisfare le esigenza di tutti i palati. La cucina pugliese sarà protagonista con la sagra della burrata dal 2 al 6 agosto, mentre dal 9 al 13 agosto sarà il weekend perfetto per gli amanti della birra artigianale. Dal 16 al 20 agosto si volerà in Spagna per la festa della paella e della sangria; si andrà poi avanti con la sagra della cotoletta e dello spiedo (23-27 agosto) e si concluderà il mese con la sagra del cinghiale (30 agosto – 3 settembre). Novità di questa edizione è la possibilità, per chi lo desidera, di accedere all’area ristorante in maniera esclusiva anche durante le serate live. In questo caso la prenotazione sarà vincolata al tavolo e non richiederà l’acquisto del biglietto del concerto. NXT Station Festival rientra nel calendario degli appuntamenti che celebrano l’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Il festival terminerà il 29 settembre.