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Cultura e Spettacoli / Hinterland Giovedì 30 Aprile 2026

Dal Diavolo veste Prada 2 ai film d’animazione: le uscite al cinema nel ponte del Primo Maggio

IN SALA. Debutta anche a Bergamo il sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway.

Giorgia Pollastri
Giorgia Pollastri
Dal Diavolo veste Prada 2 ai film d’animazione: le uscite al cinema nel ponte del Primo Maggio
La premiere europea di Il diavolo veste Prada 2
(Foto di Ansa)

Il primo weekend cinematografico di maggio (2-3 maggio) si apre con un’attesissima grande produzione: arriva infatti «Il diavolo veste Prada 2», sequel della celebre commedia ambientata nel mondo della moda, ancora diretto da David Frankel. Nel cast ritroviamo Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci ed Emily Blunt. Il film riprende le vicende di Miranda Priestly e Andy Sachs a distanza di anni, tra nuove sfide editoriali e un panorama della moda profondamente cambiato. Tra ironia e dinamiche di potere, la storia riflette sull’evoluzione del lavoro creativo e sull’equilibrio tra carriera e vita personale.

Grande l’attesa del pubblico, soprattutto per il ritorno delle protagoniste che avevano reso iconico il primo capitolo. Per celebrare questa uscita, Uci Cinema di Orio ha organizzato diverse iniziative, tra cui sabato 2 maggio dalle 18 alle 22 un evento di moda e spettacolo unico nel suo genere, ideato in collaborazione con la Scuola di Moda Silv di Bergamo. E poi un’occasione per chi acquisterà online il biglietto per uno spettacolo entro il 10 maggio: registrandosi sul sito ildiavolovesteprada2.ucicinemas.it potrà prendere parte al concorso «Vinci un weekend di shopping di lusso» e partecipare all’estrazione di un’esperienza esclusiva per due persone.

Per chi preferisce un racconto più intimo arriva «Nel tepore del ballo», produzione italiana diretta da Pupi Avati, con Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Raoul Bova. Il film si sviluppa attorno alla vita di Gianni Riccio, un conduttore televisivo che viene coinvolto in uno scandalo finanziario. La pellicola racconta della sua caduta e del suo privato, riflettendo sul peso della reputazione e sul ritorno alle origini.

Torna il cinema d’animazione

Spazio anche all’animazione con «That Time I Got Reincarnated as a Slime: Le lacrime del mare azzurro», diretto da Yasuhito Kikuchi. Il film, tratto dalla popolare serie anime, vede tornare il protagonista Rimuru Tempest in una nuova avventura ambientata in un regno misterioso legato a un potere antico. Tra battaglie, magia e alleanze, la storia amplia l’universo narrativo già noto ai fan, mantenendo il mix di azione e umorismo che ha reso celebre la saga.

Per quanto riguarda le proiezioni speciali, dal 4 al 6 maggio tornano in sala due titoli molto amati. Da un lato «Eyes Wide Shut» di Stanley Kubrick, con Tom Cruise e Nicole Kidman, film enigmatico e affascinante che esplora desiderio, gelosia e identità all’interno di una relazione di coppia. Dall’altro «Space Jam», diretto da Joe Pytka e interpretato da Michael Jordan, che torna in sala per il 30esimo anniversario, riportando sul grande schermo l’incontro tra live action e animazione con i celebri personaggi dei Looney Tunes.

Scopri qui la programmazione completa delle sale bergamasche: https://www.ecodibergamo.it/cinema/.

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