Dalla tivù alla tela, icone pop reinventate in mostra a Lovere

Un viaggio che parte da l 3 gennaio 1954, primo giorno delle trasmissioni televisive Rai, e si sviluppa attraverso avvenimenti importanti che hanno fatto la storia della televisione , come la prima pubblicità comparsa nel 1957 con Carosello, il primo grande evento mediatico mondiale, lo sbarco sulla Luna, e il ritratto di personaggi iconici come Raffaella Carrà e le gemelle Kessler, sino ai cartoon che hanno accompagnato i bambini di generazioni diverse, dai Barbapapà a Goldrake.

«Milioni di italiani - spiega l’artista Torrisi - in questi 70 anni hanno viaggiato con quella scatola che si chiama tv, con le sue sigle, vera colonna sonora della vita di tutti noi, con i programmi, con i volti, con le pubblicità, sì, con tutto quel contenitore che diamo per scontato ma che, volenti o nolenti, ci ha preso per mano e condotto nei vari decenni, in varie epoche storiche. Le mie opere non sono solo immagini o icone scelte a caso. Sono opere pop, vivaci e apparentemente spensierate, ma con un significato più profondo». Torrisi infatti mescola icone del passato televisivo con arte e costume per farne dei veicoli di nuovi messaggi.