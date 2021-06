Dalla turbina al grande schermo, l’ex centrale rinasce con il cinema

Aperta quasi un secolo fa e chiusa negli anni Sessanta, l’ex centrale termoelettrica di via Daste e Spalenga, alla Celadina, rinasce con una nuova funzione: da fonte di energia per l’industria tessile a centro civico socio-culturale. Dopo un radicale intervento di riqualificazione (costato 4,2 milioni di euro), i tremila metri quadri coperti sono diventati spazi per uffici, un’agorà con carroponte a vista, un bistrot e una sala cinematografica. All’esterno un’arena e un ampio piazzale. Tutt’intorno il verde di parchi e giardini pubblici. La nuova vita del Daste e Spalenga inizia nel 2009, quando il Comune di Bergamo acquisisce la centrale dal Demanio. Nel 2017 Palazzo Frizzoni si aggiudica il bando ministeriale sulle periferie, e l’anno seguente, grazie ai contributi ottenuti, promuove due bandi: uno relativo ai lavori edilizi e strutturali, l’altro dedicato alla gestione dell’intero complesso per 15 anni (più 15 rinnovabili). Ad aggiudicarsi la gestione è l’associazione temporanea di impresa formata da Lab 80 film (capofila), Nutopia srl, Cooperativa impresa sociale Ruah, Associazione Openarch e Unione professionisti e associazioni culturali, cui si aggrega in seconda battuta Generazioni Fa. Obiettivo dichiarato: «Avviare un progetto in grado non solo di ridare vita a questo luogo ma anche di restituirlo alla città di Bergamo, proponendo iniziative di natura culturale e sociale».