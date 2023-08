Degustazioni e musica: dopo tre anni torna la Festa del Moscato

Un’assenza durata tre anni, complici le limitazioni connesse alla pandemia da Covid-19, che ora viene sanata con il suo ritorno in locandina. Tutto è pronto, a Scanzorosciate: dal 7 al 10 settembre si rilancia la 15^ edizione della «Festa del Moscato» (la 18^ se si considerano, appunto le tre «Settembre del Moscato di Scanzo e dei Sapori scanzesi», andate in onda, nei quattro fine settimana di settembre, dal 2020 al 2022 per prudenza sanitaria): il famoso meeting settembrino dedicato alle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, durante il quale sarà possibile visitare le cantine e le aziende agricole, assaporare i pregiati vini, primo fra tutti il rinomato Moscato di Scanzo, il «moscatello» di Napoleone, il famoso e pregiato passito, color rosso rubino, a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (l’unica Docg della Bergamasca e la più piccola d’Italia); ma anche gustare le proposte a «km 0» di ristoranti, agriturismi, pasticcerie e gelaterie locali, i cosiddetti «artigiani del gusto»; e partecipare a tante iniziative d’intrattenimento.Quindi, «alla salute», «in alto i calici», «prosit», e chi più ne ha più ne metta.