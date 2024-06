deSidera: 22 anni nel cuore del teatro per raccontare l’uomo

La rassegna teatrale deSidera Bergamo Festival compie ventidue anni e apre la nuova edizione mettendo al centro l’idea portante di «umanesimo integrale». Attori celebri, musicisti, titoli, generi teatrali contribuiscono a offrirci un’immagine unitaria dell’uomo: un uomo che è sempre sé stesso quando ride e quando piange, quando affronta le tempeste della vita e quando si concede un po’ di divertimento e di spensieratezza.

Storie di donne e poetry slam

E proprio sullo slancio di questa umanità piena di vita, il festival inizia con uno spettacolo che mette in scena «Corde rosa. Storie di donne in vetta», mercoledì 26 giugno nella corte del Palazzo Visconti a Brignano Gera d’Adda. Un intero fine settimana segna la grande festa di inaugurazione della ventiduesima edizione di deSidera. Infatti, giovedì 27 giugno, in Piazza della Libertà a Nembro torna in scena nel cartellone del festival Lorenzo Maragoni – campione mondiale di Poetry Slam – con il suo nuovo spettacolo «Grandi numeri», mentre a Treviglio, venerdì 28, è protagonista il divertente spettacolo targato Stivalaccio Teatro con Anna De Franceschi in «Super Ginger!», un clown contemporaneo. Il fine settimana che inaugura deSidera si chiude a Ponte San Pietro, con «Traditori», in scena domenica 30 giugno nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Al castello e nel parco della Rocca

Luglio apre da mercoledì 3, con il grande ritorno in una delle più belle location del festival, nel Castello di Cavernago con «Francesco e i lupi», nuova produzione del Teatro de Gli Incamminati con Davide Rondoni a raccontare di San Francesco con la lupologa Mia Canestrini. Torna, in una versione rinnovata e in forma definitiva, «V’Angelo» con Ippolita Baldini, Francesca Porrini e Federica Castellini, in scena giovedì 11 luglio ad Abbazia di Albino e il 12 nel Parco della Rocca di Cologno al Serio. Gandino festeggia i 400 anni della Confraternita della Madonna del Carmine con «Il mormorio del vento» con Maurizio Donadoni, domenica 14 luglio nella graziosa Piazza S. Croce. Grande ritorno di Arianna Scommegna al festival con «La vita davanti a sé» che apre il primo appuntamento all’ombra dell’abside romanica della Basilica di Santa Giulia a Bonate Sotto il 26 luglio (il secondo appuntamento nello stesso luogo è in programma per il 30 agosto con Luigi d’Elia in «Caravaggio. Di chiaro e di oscuro»). A grande richiesta riproponiamo il toccante lavoro dedicato ad Alda Merini a cura di Alot Teatro, «Cuntempla», lo spettacolo site specific che quest’anno dialoga con due straordinari luoghi sacri della nostra provincia: sabato 3 agosto al Santuario della Madonna della Torre di Sovere e sabato 7 settembre al Santuario di Sombreno a Paladina.

Nuove produzioni e debutti

Tra gli appuntamenti più attesi dal nostro pubblico: un nuovo lavoro dedicato alla Madonna vedrà protagonista Tiziano Incani (più conosciuto con il suo nome d’arte “Il Bepi”). «Che cosa c’entro io? Dialogo semiserio con Maria» è in programma il 5 agosto a Osio Sotto durante la festa agostana del patrono e il 4 settembre alla Cornabusa di Cepino in occasione dei festeggiamenti del Santuario. Debutta nel festival anche una nuova produzione del Teatro de Gli Incamminati, «Le mille e una notte» nato dall’incontro tra due straordinari artisti amici di deSidera: Carlo Decio nei panni di attore con la supervisione di Roberto Abbiati, sono in programma il 26 luglio a Treviglio e il 22 agosto a Terno d’Isola. Infine, l’appuntamento dedicato a Sant’Alessandro patrono di Bergamo, che ogni anno ispira a Luca Doninelli un nuovo testo sacro che quest’anno è affidato alla straordinaria Laura Marinoni in «Il lungo viaggio della Regina di Saba», in scena a Bergamo nella Basilica di S. Alessandro in Colonna domenica 1 settembre.

La collaborazione con «Fiumi di cultura»

Come ogni anno, il festival si mette in ascolto delle comunità che chiamano l’organizzazione di deSidera a rispondere ai “bisogni” del territorio. Sono, per la maggior parte, desideri di crescita e coesione attraverso l’arte del teatro, il rito di ritrovarsi insieme ed emozionarsi ascoltando racconti che formano la coscienza. E così nasce in questa ventiduesima edizione di deSidera la collaborazione con i Comuni di Cividate al Piano, Covo, Mornico al Serio e Urago d’Oglio, che hanno affidato a deSidera la direzione artistica di “Fiumi di Cultura”.“Fiumi di cultura” è un nuovo progetto letterario che pende spunto dai quattro comuni che la ospitano, tutti situati tra i fiumi Oglio e Serio. Un percorso di reading letterari tematizzati, e legato da due elementi: il corso del fiume e la letteratura. Per quest’anno inaugurale abbiamo scelto di portare l’America sulle rive dei nostri fiumi. Intorno alle loro acque e ai paesaggi modellati da queste si sono svolte alcune delle più belle storie raccolte da alcuni dei più grandi scrittori degli ultimi due secoli. Nel cast c’è l’attrice Debora Zuin, che condurrà il pubblico alla scoperta della cultura americana e il «Backwater Blues» di Michele Dal Lago (chitarra e voce), Giusi Pesenti (voce e percussioni) e Aimone Gronchi (voce e mandolino).

Carver, Hemingway e Foster Wallace