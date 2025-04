Donadoni: «Bergamo può diventare la città di Shakespeare»

Un travolgente Maurizio Donadoni è stato protagonista, nei giorni scorsi, di una serata che ha visto riuniti i Rotary club Bergamo e Bergamo Ovest all’Hotel San Marco, in città. Durante un’intima chiacchierata con Luca Carminati, Donadoni ha ripercorso la sua ormai lunga ed eccezionale carriera di attore (teatro, cinema, tv) con grande simpatia e bravura, sotto il titolo «Basta recitare. Essere non essere»: dagli esordi al Teatro alle Grazie di Bergamo, anzi da prima, dal teatro parrocchiale di Ghiaie di Bonate, fino alla fiction che sta girando in queste settimane per la Rai sul Lago d’Orta.

Il Festival di Menotti

Nelle battute finali Donadoni è tornato su «Wishakespeare», progetto avviato durante Bergamo-Brescia Capitale della Cultura, che intende fare di Bergamo una vera «città shakespeariana». «Bergamo - ha detto - si presta naturalmente a ospitare moltissime opere teatrali, anche all’aperto». Questo progetto ha già avuto due edizioni e nel 2023 ha mosso Città Alta, con il flusso degli attori che si spostavano da un chiostro all’altro «raccogliendo» per le vie le persone, proponendo un teatro «di strada» colto e popolare al tempo stesso. «Non so per altri – dice l’attore – ma per me è una cosa molto evidente, questa vocazione di Bergamo. La vulgata racconta che Giancarlo Menotti, che alla fine degli anni ‘50 creò il Festival dei Due Mondi di Spoleto, avesse pensato prima di farlo a Bergamo, perché era più vicina a Milano, aveva un aeroporto… Venne in città e fece la proposta agli amministratori di allora. Che gli risposero: “Sì, però… non abbiamo alberghi”. Non hanno capito che tipo di volano sarebbe potuto essere quel Festival. E forse verso il teatro a quel tempo c’era anche un certo sospetto. Così Menotti andò a bussare in centro Italia, in una località sperduta, perché allora Spoleto non era famosa come oggi, e ha creato questo festival al quale ormai guarda tutto il mondo».

Giulio Cesare ai giardini del Balzer

Non c’è città in Italia, dice Donadoni, «più adatta a Shakespeare della nostra, in ogni angolo di strada puoi portare tutte le 36 (o 39) sue opere, comprese le 19 che sono ambientate in Italia. Questo connubio, ai miei occhi lapalissiano, s’ha da fare. Lo fanno dappertutto Shakespeare, a Parma, a Verona, perché a Bergamo no? C’è un Auditorium in piazza della Libertà dove “Giulio Cesare” sarebbe rappresentato perfettamente; tra i giardini del Balzer e il tribunale sarebbe un gioco ambientare il “Sogno di una notte di mezza estate”, c’è già il bosco da dove usciranno Egeo e Ippolita; e perché, in Cittadella, “Otello” non si può fare? Balconi ce ne sono iosa per “Giulietta e Romeo”, e “La tempesta”… Perché non celebrare questo matrimonio tra questi due esseri, una di pietra e l’altro di parole? Matrimonio attraverso gli attori. Potrebbe diventare una bellissima cosa».

Unire le forze