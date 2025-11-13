«Donizetti Opera» cala il tris per il cartellone 2026: le novità

«L’Esule di Roma» il 13 novembre, «Alahor in Granata», il 14 novembre, «Le convenienze ed inconvenienze teatrali» il 15 novembre. Alla vigilia di «Caterina Cornaro», apertura in grande stile e attesissima, il Festival Donizetti Opera - per la prima volta con tanto anticipo - cala in anticipo il tris d’assi, ossia il cartellone 2026. Riccardo Frizza, direttore artistico e direttore musicale, non ha scoperto tutte le carte, le voci in particolare sono ancora top-secret, sono svelati direttori d’orchestra e registi.