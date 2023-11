Donizetti Opera, lirica senza confini per un festival da film

Cinque opere, due delle quali diversamente «sperimentali», sono il piatto principale del nono Festival Donizetti Opera 2023 . Il contorno, ossia il calendario di eventi collaterali, è il più ricco di sempre, con 5 5 iniziative a ogni latitudine per allargare il perimetro dell’opera lirica , gli spettatori (dai bambini alle famiglie), le discipline che si interfacciano e che intercettano il melodramma – la più grande idea musicale italiana –, gli spazi, le istituzioni e le associazioni coinvolte. È la filosofia del direttore artistico Francesco Micheli , che non nasconde la sua vocazione al «nuovo», al rompere le consuetudini: «revolution» è la sua idea di fondo della grande arte, che rivoluziona il quadro estetico esistente.

L’apertura sperimentale al Balzer Globe

L’apertura è riservata allo spettacolo più sperimentale, «LU OpeRave» , giovedì dalle 20, in prima assoluta al Balzer Globe . Uno spazio non convenzionale che ospiterà la nuova creazione (repliche il 23 e il 30 novembre), collegata alla tematica di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura «La città che inventa» . La proposta sviluppa Mixopera vol . 1 e vol. 2, ep di musica elettronica ispirati alla musica di Donizetti e realizzati gli anni scorsi da alcuni fra i principali musicisti elettronici europei raccolti intorno all’etichetta Fluidostudio .

Il programma al Teatro Donizetti

Nella «casa» consueta, il Teatro Donizetti andranno in scena due rari titoli di Gaetano Donizetti – «Il diluvio universale» (17 e 25 novembre e il 3 dicembre), diretto da Riccardo Frizza, con l’allestimento firmato da Masbedo, Mariano Furlani e 2050+, e «Alfredo il Grande» (19 e il 24 novembre), diretto da Corrado Rovaris e la regia di Stefano Simone Pintor; quindi la farsa di Giovanni Simone Mayr «Il piccolo compositore di musica» (2 dicembre) in prima moderna in una versione rielaborata da Francesco Micheli con Giorgio Pesenti e la direzione di Alberto Zanardi. Nella più raccolta cornice del Teatro Sociale si rappresenterà «Lucie de Lammermoor» (18 e 26 novembre e 1 dicembre), rara versione dell’autore stesso, preparata per le scene parigine; sul podio il francese Pierre Dumoussaud, con la regia di Jacopo Spirei. Le opere al Teatro Donizetti saranno precedute dai «Pre-opera» che, durante l’ora che precede gli spettacoli animeranno il Sentierone offrendo ai passanti e al pubblico in ingresso un’anticipazione dello spettacolo in scena.