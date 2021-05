«Donizetti Revolution vol. 7», mercoledì il primo spettacolo nel teatro riaperto

Dopo tre anni di restauri e le limitazioni imposte dalla pandemia, torna per la prima volta il pubblico in sala al Teatro Donizetti di Bergamo per uno spettacolo, mercoledì 2 giugno alle ore 19.

L’occasione non poteva che essere celebrativa e nel segno del compositore cittadino con la «Donizetti Revolution vol. 7», la presentazione-spettacolo del Festival Donizetti Opera ideata e realizzata dal direttore artistico Francesco Micheli in collaborazione per la drammaturgia con Alberto Mattioli con la partecipazione dei soprani Carmela Remigio e Caterina Sala e il pianista Michele D’Elia.

«Donizetti Revolution vol. 7” è uno spettacolo al cubo: chi fa spettacolo presenta i suoi spettacoli facendo spettacolo. Più coinvolgente, ci auguriamo, di una conferenza stampa o di un comunicato. Ma la “Revolution” non racconta solo cosa sarà il Festival Donizetti 2021, i titoli, le produzioni, gli interpreti, le scelte artistiche e testuali. Racconta anche come sarà il Festival, anzi come secondo noi dev’essere il teatro musicale. Non ci interessa soltanto “fare” Donizetti. Ci interessa che mettere in scena Donizetti sia mettere in scena noi stessi, sia cercare in quel passato le ragioni del nostro presente, riannodare i fili della nostra identità cercandoli anche in quelle che Bruno Barilli chiamava “le icone dei padri”».