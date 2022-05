Due Nobel e una sede unica per BergamoScienza -Il programma

Grafene, «motori» intracorporei, dna preistorici, le canzoni dell’Uomo di Neanderthal, l’esplorazione del Sole, il rapporto tra fonti di energia e forza delle civiltà, l’impresa sovrumana (a maggior ragione in tempo di guerra e di de-globalizzazione) della transizione ecologica, l’efficacia scientifica dell’altruismo. BergamoScienza nel 2022 (29 settembre/16 ottobre) taglia il traguardo dei vent’anni, e vedrà finalmente di nuovo tutti gli incontri in presenza, dopo l’edizione completamente digitale del 2020 e quella ibrida del 2021. L’Associazione, in attesa della nomina di un nuovo presidente (il doppio mandato di Raffaella Ravasio, in sella dal 2018, è concluso) ieri ha rinnovato il suo Consiglio direttivo (con 5 nuovi ingressi) e ha presentato all’assemblea dei soci gli highlights del programma della XX edizione. Per la prima volta ci sarà un unico polo di ritrovo, una tensostruttura allestita in piazzale degli Alpini (sperando che non diluvi).