È Cristiana Iommi la nuova direttrice della biblioteca civica Angelo Mai

A Cristiana Iommi , come recita l’avviso pubblicato a maggio 2023 dal Comune di Bergamo, il compito di coordinare la Biblioteca civica Angelo Mai e gli Archivi storici comunali, un ruolo per cui era richiesta una figura in grado di coniugare competenze tecnico-scientifiche e metodologie professionali centrate sulla gestione della biblioteca, degli archivi storici e delle collezioni documentarie, con capacità di comunicazione, relazione, lettura e interpretazione della realtà territoriale, competenze e conoscenza delle metodologie di programmazione e progettazione, analisi di fattibilità economica e gestione del budget.

Dopo il lungo importante lavoro svolto da Maria Elisabetta Manca , che a primavera ha concluso la sua attività lavorativa, l’Amministrazione aveva sottolineato in modo puntuale le caratteristiche di elevata qualificazione professionale indispensabili a ricoprire adeguatamente il ruolo: dalle competenze in materia archivistica e biblioteconomica, alla capacità di coordinare attività di ricerca e progettazione finalizzate alla conservazione, valorizzazione e incremento del patrimonio della biblioteca, all’elevata capacità manageriale, anche attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze, mostre o iniziative didattiche.

il curriculum di Cristiana Iommi

Cristiana Iommi

Laureata, nel 1992, in Storia moderna presso l’Università degli Studi di Bologna, consegue il Diploma universitario in Operatore Beni culturali all’Università degli Studi di Macerata, il Diploma Scuola Vaticana per Archivisti e Bibliotecari alla Scuola Vaticana di Biblioteconomia e un Phd in Beni culturali e Patrimonio culturale all’Università di Catania.