Ecco il simulatore di vecchiaia: un test gratuito per sperimentare le paure di un «ottantenne»

Ottant’anni e sentirli tutti. Ma per l’anagrafe ne ho solo 60. La domanda che mi sono sempre posto: «Come sarò da vecchio, casomai arrivassi a 80 o 90 anni?» ha ricevuto una risposta. E a dirla tutta mette ansia. L’interrogativo – per chi volesse togliersi il dubbio – lo scioglie il «simulatore di vecchiaia» che in 5 minuti mostra ogni ostacolo che ti aspetta quando l’inesorabile decadentismo fisico (anche per chi ora è un adone) renderà difficile ogni azione quotidiana. «L’esperienza si può fare gratuitamente al Domitys Quarto Verde di via Pinamonte da Brembate 5 a Bergamo - dice la general manager Orietta Coppi - , basta prenotarsi allo 035.2296601 o tramite mail [email protected], tutti i giorni, escluso domenica, fino al 19 giugno, dalle 10 alle 18».