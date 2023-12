Edoné, Daste e Utōpia insieme per il Veglione

Nel corso della serata, organizzata dalle tre associazioni del territorio, ci sarà un dj set con la musica di Cioz, Kubrick, Lorenzo Bani e Andrea Vaccaro. L’evento inizierà alle 23 del 31 dicembre e si svolgerà a Daste, in via Daste e Spalenga 13 a Bergamo, fino alle 4 del mattino del 1° gennaio , facendo propria e adattando una frase della canzone «Gente della Notte» di Jovanotti: «La notte è più bello, si vive meglio. Per chi fino alle cinque non conosce sbadiglio... Ma noi chiudiamo alle 4».

«Utōpia non è altro che il “non luogo” ove vi è implicito il disegno di una società perfetta, proiettata in una dimensione spazio-temporale indefinita, nella quale gli uomini dovrebbero poter realizzare una convivenza del tutto felice - scrivono gli organizzatori -. Niente di meglio per festeggiare e stare insieme che una ex centrale elettrica riportata in vita e trasformata in una piazza per essere dedicata e destinata all’arte, alla creatività e alla musica». Per partecipare alla serata e all’evento musicale, è obbligatorio registrarsi sul sito Dice per riservare un biglietto da presentare all’ingresso.