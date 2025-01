«Emilia Perez» e «Here», le uscite nei cinema del fine settimana

Rita è un avvocato al servizio di un grande studio, più interessato a scagionare i criminali che a consegnarli alla giustizia. Un giorno riceve un’offerta del tutto inaspettata: aiutare un potente boss del cartello messicano della droga a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. Insoddisfatta del suo lavoro, Rita decide di accettare l’incarico, ignara del vero imprevedibile piano del boss. La pellicola, diretta da Jacques Audiard, ha riscosso grande successo di critica ed è disponibile anche in lingua originale.

«Here» con Tom Hanks

Un’altra novità è « Here » di Robert Zemeckis , con T om Hanks, Robin Wright, Paul Bettany e Kelly Reilly . Una storia dolce e malinconica che celebra la bellezza della vita attraverso gli occhi di diversi personaggi, tutti legati da un luogo magico e indimenticabile. Il film, narrato in ordine non lineare e quasi interamente ambientato all’interno della stessa stanza, è l’adattamento cinematografico del fumetto omonimo di Richard McGuire.

Altri film i sala

Per chi invece è in cerca di qualche risata, è in sala anche «Io sono la fine del mondo» con Angelo Duro, diretto da Gennaro Nunziante, in cui il protagonista decide di prendersi cura degli anziani genitori, per vendicarsi delle loro mancanze di quando lui era ragazzino. Sono ancora disponibili anche le commedie «Dove osano le cicogne» con Angelo Pintus e «Io e te dobbiamo parlare» con Siani e Pieraccioni.