Emma da Lovere vince il titolo Miss Terme di Boario

Emma Bellini, sedicenne di Lovere, ha vinto nella serata di sabato 23 settembre insieme a Pablo Inversini, diciottenne di Darfo Boario Terme, il concorso di bellezza “Miss e Mister Terme di Boario” giunto all’undicesima edizione. La manifestazione ha richiamato centinaia di spettatori, tra curiosi e amici o familiari dei concorrenti in gara (25 in tutto, di cui tre aspiranti miss bergamasche e tre aspiranti mister della nostra provincia). Curiosità rimaste sul taccuino: l’altezza variava da un minimo di 160 centimetri a un massimo di 188; l’età invece da 33 anni a 16, quelli della vincitrice loverese.

Il sogno da bambina

«E’ un sogno che ha da quando ero bambina – ha raccontato la stessa Emma Bellini – e quindi sono molto contenta: da piccola, e poi quest’anno, ho partecipato a un paio di sfilate e mi piacerebbe che questa vittoria mi desse la possibilità di tornare in passerella. È un sogno, me lo sto gustando».

Vittoria con dedica

Tra simpatia ed eleganza, moda e costume, i partecipanti hanno messo in mostra prima di tutto la capacità di divertirsi con un pizzico di autoironia. «Non me l’aspettavo – racconta Pablo Inversini – speravo al massimo di arrivare in finale, ma non di vincere . Dedico questa vittoria alla mia famiglia e ai miei amici, che mi stanno aspettando per festeggiare…».