Emozioni in musica a lume di candela

Previsto anche un tributo ai grandi successi di «Bridgerton», un’esperienza in collaborazione con Netflix e Shondaland che trasporterà gli ospiti nell’atmosfera dell’era Regency inglese, che ha conquistato un gran numero di appassionati . Un quartetto d’archi interpreterà i brani più iconici della serie, da «Bad Guy» a «Thank U, Next», passando per «Give Me Everything», fino a «Cheap Thrills». Ma non solo. A illuminare le serate durante le feste ci saranno anche le «classiche» proposte di «Candlelight»: dai classici del Natale, passando per il tributo a Ludovico Einaudi, ai «Coldplay vs Imagine Dragons», fino al tributo a Ennio Morricone e alle sue colonne sonore.