Ester e Teresa, dal Politecnico delle Arti di Bergamo all’Orchestra di Amsterdam

Nuovo e importante risultato per il Politecnico delle Arti di Bergamo, in modo particolare per le classi di corno e clarinetto. Le studentesse Ester e Teresa Fumagalli, sorelle gemelle di 15 anni di Valmadrera (Lecco), hanno vinto l’audizione per entrare a far parte della prestigiosa Concertgebouw Young Orchestra 2025 di Amsterdam, orchestra giovanile creata nel 2019 che riunisce giovani musicisti dai 14 ai 17 anni provenienti da tutta Europa.

Selezioni tra 400 candidati

Ester, che suona il corno e che studia da quest’anno nella classe del docente Massimo Capelli, e Teresa, che suona invece il clarinetto e che studia a Bergamo da due anni nella classe della docente Mariafrancesca Latella, sono state scelte dopo un’attenta e accurata selezione tra 400 candidati. Le due studentesse saranno così tra gli 84 giovani musicisti che seguiranno un programma estivo intensivo di studi che culminerà in una serie di concerti presso il Concertgebouw di Amsterdam e l’Elbphilharmonie di Amburgo, oltre a un’esibizione di apertura per il «Sail Amsterdam 2025», il grande evento marittimo che si tiene una volta ogni cinque anni nella capitale dei Paesi Bassi e che riunisce grandi navi provenienti da tutto il mondo. Dal 4 al 22 agosto, sotto la direzione di Elim Chan, Ester e Teresa eseguiranno opere di compositori come Elisabeth Ogonek con la sua «Moondog», il «Concerto per violoncello» di Elgar, con Julia Hagen solista, e la «Quinta Sinfonia» di Shostakovich. Dall’11 al 20 aprile, le due studentesse realizzeranno una produzione con un’altra prestigiosa realtà giovanile, l’European Youth Orchestra Academy di Mannheim. Arriveranno in Germania dopo aver vinto nel gennaio scorso un’importante selezione.

«Questo riconoscimento premia quel gioco di squadra che si crea tra docenti e allievi e che permette a tutti di migliorare» «Siamo molto felici di questo risultato che premia l’impegno di due giovani sorelle con una grande passione per la musica e per i loro strumenti – commenta Massimo Capelli –. Ester, che prima di arrivare a Bergamo ha studiato a Como con il collega Ezio Rovetta, è una bella promessa, è una giovane artista che è destinata a fare grandi e importanti cose. Con sua sorella Teresa, Ester entrerà in una delle orchestre giovanili più importanti del mondo per un’esperienza che le aprirà prospettive formative di alto livello. Questo riconoscimento, così come i Premi delle Arti che abbiamo conquistato gli scorsi anni o altre audizioni vinte per l’European Youth Orchestra con altri studenti, premiano quel gioco di squadra che si crea tra docenti e allievi e che permette a tutti di migliorare».

«Riconoscimenti che stimolano a fare meglio»

«Dopo un anno di propedeutico – sottolinea Mariafrancesca Latella – Teresa si è iscritta quest’anno al triennio. È una ragazza talentuosa, determinata e che nutre un forte amore per lo strumento. La famiglia sostiene e supporta con grande cura il percorso di entrambe le sorelle ed è molto presente nel loro cammino di crescita. Come docenti, siamo molto contenti di questi riconoscimenti perché ci stimolano a fare sempre meglio».

«Saremo sempre al loro fianco»