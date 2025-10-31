Fabio Volo inaugura il Made Film Festival a Bergamo

La rassegna ideata dalla Camera di commercio di Bergamo vuole raccontare la cultura del «saper fare» e lo storytelling d’impresa attraverso il linguaggio del cinema. Il festival si aprirà mercoledì 12 novembre alle 19 con il Made Opening, ospitato allo Spazio Eventi di Daste. L’attore, scrittore e conduttore sarà protagonista dell’incontro dal titolo «L’impresa di essere sé: tra auto imprenditorialità e creatività», una conversazione curata da Storyfactory, realtà di riferimento per lo storytelling d’impresa e partner del festival.

L’appuntamento nasce anche dal recente progetto imprenditoriale di Volo, The Riff, cocktail restaurant inaugurato a Reggio Emilia insieme a Benny Benassi ed Ezio Burani: un luogo che fonde musica, cucina e convivialità in un’atmosfera ispirata ai club newyorkesi anni ’70. A Made, Volo porterà un racconto personale sul valore della creatività come impresa, ripercorrendo una carriera costruita passo dopo passo – dal forno di famiglia bresciano ai set cinematografici, dai libri alla radio, fino all’imprenditoria culturale. Il suo intervento offrirà uno sguardo ironico e autentico sulla capacità di trasformare talento e passione in un progetto di vita condiviso.