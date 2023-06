Famiglie, teatro in piazza e nei parchi

Una Biancaneve «rock», l’avventurosa storia di una gallina in fuga, un omaggio al grande maestro Mario Lodi (e alla figura di Gianni Rodari), uno spettacolo di «racconti in cuffia», i laboratori: si preannuncia davvero scoppiettante la terza stagione di «Sguardi all’insù», rassegna di teatro ragazzi organizzata da deSidera in collaborazione con il Sistema bibliotecario di Ponte San Pietro con la direzione artistica di Federica Falgari, Eraldo Maffioletti e Gabriele Allevi che, insieme a Marco Locatelli hanno presentato ieri questa nuova edizione che si svolgerà dal 16 giugno al 10 settembre. La rassegna sarà dedicata alla memoria dell’attore Ferruccio Filipazzi, scomparso lo scorso aprile e per anni ospite fisso delle rassegne di teatro per i bambini e i ragazzi.