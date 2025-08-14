Ferragosto, per gli amanti del cinema ecco tutte le novità in sala

Per il weekend di Ferragosto – che vedrà milioni di italiani in viaggio – le novità in sala sono poche, il che rende questo fine settimana perfetto, per chi resta a casa, per recuperare le uscite dell’estate e godersi un po’ di fresco in sala. Tra i titoli ancora in programmazione troviamo i film di supereroi «I Fantastici 4», targato Marvel, e «Superman» di James Gunn, produzione Dc. Per chi ama la fantascienza è ancora disponibile anche «Jurassic World – La rinascita»; per i più piccoli imperdibili sono il live action «Dragon Trainer» e il film d’animazione originale Disney «Elio». Per chi invece vuole farsi tante risate e un viaggio nella nostalgia, ci sono «Una pallottola spuntata» (sequel della serie degli anni Novanta) con Liam Neeson e Pamela Anderson e «Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo», che vede Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan riprendere i ruoli della iconica commedia Disney del 2003.

Le novità della settimana sono solo un paio. La prima è «Io sono nessuno 2», un action firmato da Timo Tjahjanto con Connie Nielsen, Bob Odenkirk e Sharon Stone. Il padre di periferia Hutch Mansell, un ex assassino letale, viene riportato nel suo passato violento dopo aver sventato un’invasione domestica, innescando una catena di eventi che svela i segreti suoi e di sua moglie Becca.

L’anteprima del ponte di Ferragosto

Il 16 e 17 agosto molti cinema italiani ospiteranno l’anteprima di «Warfare – Tempo di guerra», ufficialmente in uscita il 21 agosto. La regia è di Alex Garland e Ray Mendoza, e il cast vede la partecipazione di diversi giovani attori di talento, tra cui Joseph Quinn, Kit Connor, Will Poulter. Tratto da una storia vera, il film è stato realizzato sulla base dei ricordi, delle testimonianze e delle esperienze vissute sul campo da un gruppo di uomini dei corpi speciali della marina americana, i Navy SEAL - tra cui lo stesso regista Mendoza - che hanno partecipato a una missione ad alto rischio a Ramadi, in Iraq, nel 2006. Non solo un film di guerra ma un «film nella guerra»: immersivo e viscerale, porta lo spettatore all’interno della sconvolgente realtà dei conflitti moderni e riflette sul rapporto degli Stati Uniti e degli americani con la guerra.

Nei cinema dalla prossima settimana

Saranno poi disponibili da settimana prossima, da mercoledì 20 agosto in particolare, parecchie nuove pellicole, tra cui il thriller «Locked – In trappola» con Anthony Hopkins, «L’ultimo turno», drama ambientato in un reparto ospedaliero, e il film d’animazione «Troppo cattivi 2».