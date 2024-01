Fiera, aperte Ifa e Baf: due mostre con 15 secoli di storia, arte e cultura - Foto e video

Alla Fiera di Bergamo nel pomeriggio di venerdì 12 gennaio si è alzato il sipario sulla settima edizione di Italian Fine Art (Ifa) e sulla 19esima edizione di Bergamo Arte Fiera (Baf) , le due mostre mercato di Promoberg dedicate rispettivamente all’ Alto antiquariato e arte antica (Padiglione A) e all’ arte moderna e contemporanea (Padiglione B) , di scena in contemporanea sino a domenica 14 gennaio 2024. I tanti appassionati di Ifa avranno poi a disposizione un’altra settimana ( fino a domenica 21 gennaio ) per gustarsi le opere della manifestazione nata nel solco della storica BergamoAntiquaria.

L’inaugurazione

Durante la cerimonia d’inaugurazione hanno preso la parola il presidente di Promoberg, Luciano Patelli, il curatore degli eventi collaterali, Sergio Radici, dell’area espositiva di Baf, Gianni Zucca e di Ifa, Armando Fusi, uniti nel sottolineare l’alta qualità delle opere e la bontà di un progetto che ha il grande merito di soddisfare le richieste dei collezionisti più esigenti e di avvicinare al settore anche chi non è un habitué di gallerie d’arte e musei. In tal senso, è stato confermato l’ingresso gratuito per i giovani fino ai 15 anni di età e l’agevolazione che consente di visitare (dal 12 al 14) le due mostre pagando un solo ticket d’ingresso. Buono l’afflusso di collezionisti e appassionati registrato sin dall’apertura. Le migliaia di opere esposte sui 13mila mq consentono un percorso dai tratti museali lungo oltre quindici secoli di storia e cultura e un confronto con gli esperti del settore per approfondire e carpire tutti i segreti delle opere. Al fianco di autori storicizzati e/o tra i più noti a livello mondiale, soprattutto tra le opere di Ifa, non di rado vengono scoperti alcuni capolavori «ritrovati» che, oltre a catturare l’interesse di operatori, istituzioni e collezionisti a livello nazionale, nobilitano ancora di più la manifestazione.

Talk e installazioni

Come da tradizione, non sono mancate le presenze di personaggi noti al grande pubblico, tra i quali citiamo per tutti l’ex calciatore Oscar «flipper» Damiani, che dopo aver fatto impazzire le difese sui campi di calcio di mezzo mondo, una volta appese le scarpette al chiodo ha intrapreso una brillante carriera da procuratore sportivo e si è potuto dedicare ad una delle sue grandi passioni, ovvero, collezionare opere d’arte, diventando un vero esperto del settore. «Negli anni sono riuscito a fare anche acquisti importanti – racconta Damiani, mentre sta analizzando con molta attenzione una serie di quadri di arte contemporanea -, anche se prediligo sempre il piacere di potermi gustare un’opera che mi dà emozioni all’andare alla ricerca dell’affare. Amo moltissimo visitare le mostre, e quindi sono passato da Art Miami (appuntamento iconico di riferimento mondiale tenutosi nel dicembre scorso ndr) a Bergamo Arte Fiera, e per quello che ho visto, faccio i complimenti agli organizzatori e ai galleristi. Prediligo l’arte moderna e contemporanea, ma la possibilità di visitare in un’unica comoda location e in contemporanea, anche una mostra dedicata all’alto antiquariato (Italian Fine Art) è molto interessante: è un bellissimo mix che mi sta coinvolgendo molto e che credo faccia molto bene alla promozione dell’arte».