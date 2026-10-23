Film al cinema: tutte le novità, da «Clayface» a «Klara e il sole»

Il fine settimana cinematografico del 24-25 ottobre porta nelle sale italiane un programma ricco di generi diversi, tra horror, fantascienza, drammi sentimentali e animazione. Tra i film al cinema da giovedì 22 ottobre ci sono «Clayface», nuovo capitolo dell’universo DC dalle atmosfere horror, «Klara e il sole», tratto dal romanzo di Kazuo Ishiguro, e «Wildwood: I segreti del bosco proibito», l’ultima avventura animata dello studio Laika. Spazio anche alla comicità italiana e a una serie di eventi speciali, dal ritorno di «Matrix» sul grande schermo ai concerti dei BTS.

Le uscite del weekend

Apriamo la rassegna con un film per gli appassionati di brividi, ovvero «Clayface», thriller horror diretto da James Watkins, con Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella ed Eddie Marsan. Il film racconta la trasformazione di Matt Hagen, un attore in rapida ascesa nella scena hollywoodiana che vede la propria carriera distrutta dopo essere rimasto sfigurato a causa delle azioni di un boss criminale. Disperato e abbandonato da chi gli stava vicino, Hagen si sottopone a un trattamento sperimentale che gli restituisce il volto, ma provoca conseguenze sempre più inquietanti sulla sua identità e sulla sua percezione della realtà. La vicenda si trasforma così in una storia di vendetta e perdita di sé, con un approccio più vicino al body horror che al tradizionale cinecomic. Dalla paura si passa alla fantascienza con «Klara e il sole», diretto da Taika Waititi e interpretato da Jenna Ortega, Amy Adams, Mia Tharia, Steve Buscemi, Natasha Lyonne. Adattamento dell’omonimo romanzo del premio Nobel Kazuo Ishiguro, il film è ambientato in un futuro in cui gli androidi possono diventare compagni degli esseri umani. Klara è un’amica artificiale progettata per alleviare la solitudine, che entra nella vita della giovane Josie e della sua famiglia, segnata dalla malattia e da rapporti complicati. La nuova arrivata, con la sua curiosità e la sua fiducia nel potere del sole, finisce per cambiare gli equilibri della casa.

Tra i drammi sentimentali trova spazio «Ragione e sentimento», nuovo adattamento del celebre romanzo di Jane Austen diretto da Georgia Oakley, con Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitriona Balfe, George MacKay, Frank Dillane e Fiona Shaw. Dopo la morte del padre, le sorelle Elinor e Marianne Dashwood e la loro famiglia sono costrette a lasciare la tenuta in cui hanno vissuto e a trasferirsi in una casa più modesta. Le difficoltà economiche si intrecciano con quelle sentimentali: Elinor tende a trattenere le proprie emozioni, mentre Marianne vive i sentimenti con maggiore impulsività. Il film affronta così il rapporto tra ragione e passione, ma anche il legame tra sorelle e la condizione delle donne nell’Inghilterra dell’Ottocento. Le prime recensioni sono state generalmente favorevoli, soprattutto per la sensibilità della regia e per la scelta di porre al centro la complicità tra le protagoniste.

Per le famiglie

Per le famiglie arriva «Taddeo l’esploratore e la lampada magica», quarto capitolo della saga spagnola diretta da Enrique Gato. Questa volta Taddeo e Sara sono diventati genitori della piccola Oli, una bambina di due anni. Durante un’avventura a Londra, il gruppo trova una lampada magica a Buckingham Palace. La Mummia, gelosa delle attenzioni riservate alla bambina, esprime il desiderio di tornare indietro nel tempo, fino al Perù del 1502. Taddeo, Sara e i loro compagni dovranno inseguirla in un viaggio attraverso epoche e luoghi diversi, dalla Grecia al Medio Oriente, per impedirle di cambiare il corso della storia. Il film conserva lo spirito avventuroso della serie, tra archeologia, fantasia e comicità.

Sempre nell’ambito dell’animazione, ma con atmosfere più cupe, arriva «Wildwood: I segreti del bosco proibito», diretto da Travis Knight e prodotto dallo studio statunitense Laika, specializzato nella tecnica stop-motion. La protagonista Prue è un’adolescente di Portland che parte alla ricerca del fratellino Mac, rapito da uno stormo di corvi e condotto in una foresta magica nascosta ai confini della città. Insieme al compagno di classe Curtis, la ragazza si inoltra in un mondo popolato da animali parlanti, banditi e creature misteriose, dove è in corso un conflitto tra fazioni rivali. Il film è tratto dal romanzo fantasy di Colin Meloy.

La storia della Gialappa’s Band

Tra le uscite italiane spicca «L’assurda storia della Gialappa’s Band», documentario diretto da Walter Veltroni che ripercorre quarant’anni di comicità televisiva. Protagonisti sono Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto, il trio che dagli esordi radiofonici del 1985 ha contribuito a cambiare il linguaggio dell’intrattenimento italiano, da «Mai dire Banzai» a «Mai dire Gol». Attraverso filmati d’archivio, ricordi e testimonianze di numerosi comici e conduttori, il documentario racconta la nascita di personaggi entrati nell’immaginario collettivo e l’evoluzione di una comicità capace di trasformare gli errori, il calcio e il trash televisivo in fenomeni popolari.

Torna «Matrix» sul grande schermo

Le occasioni per tornare in sala non finiscono qui. Dal 26 al 28 ottobre torna «Matrix», il capolavoro di Lana e Lilly Wachowski del 1999, vincitore di quattro premi Oscar e diventato uno dei riferimenti fondamentali della fantascienza contemporanea. La storia di Neo, Morpheus e della scelta tra pillola rossa e pillola blu conserva intatta la sua attualità, soprattutto per le domande sul rapporto tra realtà, tecnologia e libertà.

A chiudere il calendario degli eventi speciali ci sono i BTS, protagonisti di «BTS World Tour ARIRANG in Buenos Aires and São Paulo: Live Viewing», due concerti integrali proiettati nei cinema. Il primo appuntamento è domenica 25 ottobre con il concerto di Buenos Aires, registrato il giorno precedente; il secondo è sabato 31 ottobre con la tappa di São Paulo, che conclude la parte latinoamericana del tour. I fan potranno assistere alle performance di RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, con proiezioni previste alle 14.45 e alle 18.30. In provincia di Bergamo aderisce l’UCI Cinemas di Orio al Serio.