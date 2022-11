Film e serate in mezzo alle «Foreste»

Parlare solo di festival cinematografico sarebbe riduttivo: quella presentata nella mattinata di lunedì 7 novembre a Palazzo Frizzoni dall’associazione Montagna Italia non è solo una rassegna di film per riflettere sui temi legati alla natura. La quinta edizione di «Foreste» è piuttosto il tentativo di creare attorno alle tematiche dell’ambiente un cartellone di eventi collaterali capaci di coinvolgere oltre al Comune di Bergamo, che collabora all’organizzazione dell’iniziativa, una lunga lista di partner istituzionali e non per dare vita a una settimana di convegni, visite guidate, passeggiate, musica e, appunto, opere cinematografiche .