Fondazione Cariplo: a Bergamo un milione di euro per cinque progetti

A dicembre 2023 Fondazione Cariplo , infatti, ha chiuso l’anno stanziando quasi 7,5 milioni di euro per promuovere e diffondere la cultura , per la creazione e l’ampliamento dell’offerta culturale e artistica. I progetti verranno realizzati sul territorio della Lombardia e sulle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, territorio a cui si rivolge la Cariplo, rimarcando ancora una volta la convinzione che la cultura sia un bene essenziale al benessere e allo sviluppo della società̀, con azioni mirate a coinvolgere le comunità̀, protagoniste attive e consapevoli rispetto ai bisogni del proprio territorio d’intervento.

I progetti di Fondazione Cariplo sostenuti a Bergamo

Al territorio di Bergamo Fondazione Cariplo con questa tornata ha destinato euro 1.061.000 euro per 5 progetti: 1ML euro per tre progetti legati al Bando “Luoghi da rigenerare”, per riattivare gli edifici, a Bergamo, Lovere e Parre , restituendoli alla comunità attraverso nuovi usi e funzioni culturali. Il Comune di Bergamo con «Spazio Libertà» avvia in primavera i lavori all’interno del Palazzo della Libertà per rinnovare il piano terra dell’edificio che ospiterà diverse iniziative culturali con la cifra di 390.000 euro, e con la stessa cifra la Fondazione Accademia di Belle Arti Tadini Onlus di Lovere attiva il progetto «Accademia Tadini: un Museo aperto» legato alla prosecuzione dell’intervento di recupero e restituzione alla comunità degli spazi dismessi di Palazzo Tadini. Infine, il Comune di Parre ne riceve 220.000 per il progetto “Socializzazione culturale ad alta quota”.