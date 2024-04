Fontana del Lantro: si svela al pubblico e alle scolaresche

La Fontana del Lantro, in via della Boccola in Città Alta, sarà aperta a pubblico e a scolaresche grazie ad un accordo con Uniacque. Il via libera è arrivato dalla Giunta con l’obiettivo di «promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, naturale, storico e paesaggistico e favorire l’apertura al pubblico dei beni in suo possesso per la fruizione da parte della cittadinanza, delle scuole e dei turisti».