Frammenti di Dostoevskij per un incontro che lascia il segno

Nell’ambito della programmazione del Teatro Caverna , dal 6 all’8 dicembre, verrà messo in scena lo spettacolo « Demoni - frammenti », che consiste in brevi performance per uno o pochi spettatori, ambientate in luoghi non teatrali. Lo spettacolo - di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele - è una produzione di Progetto Demoni / Ultimi Fuochi Teatro. Verranno organizzate tre repliche a serata, dalle 19,30 alle 22,30, con aperitivo finale al termine di ogni replica.

Spettatori a piccoli gruppi

«Demoni – frammenti» sono brevi rappresentazioni per un minimo di uno e un massimo di sei persone e ambientate in luoghi non teatrali. Per questo motivo, gli spettatori, a partire dallo Spazio Caverna di via Tagliamento 7 in città, verranno poi accompagnati in uno spazio vicino, dove potranno assistere allo spettacolo, integrandosi nella scena. Dense, irriducibili, dirette, intime, le performance portano lo spettatore al cuore di un avvenimento. In pochi minuti si dissolvono le linee di confine (attore/personaggio, spettatore/personaggio, realtà/finzione) per permettere allo spettatore di vivere, in un presente sospeso, un incontro capace di lasciare il segno.