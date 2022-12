«Esci dalla bolla, c’è una città tutta da scoprire»: lo spot per la Capitale della Cultura - Video

È stato diffuso martedì 6 dicembre il video promozionale per Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. Girato l’estate scorsa tra le due città e presentato a inizio ottobre, ora è stato lanciato anche sui canali social di Bergamo Brescia 2023. Uno spot simpatico, che in poco meno di due minuti mostra le bellezze delle due città e invita le persone a «uscire dalla bolla» per scoprire (o riscoprire) «luoghi molto più intriganti di quelli dove prima o poi andiamo tutti», luoghi «autentici come Bergamo Brescia, la città Capitale italiana della cultura 2023». Eccolo qui di seguito.