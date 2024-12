Gamec accoglie le famiglie e cerca nuovi mediatori

Già pronto il calendario di gennaio della Gamec. I riflettori si accendono su iniziative per il pubblico e per la formazione di studenti universitari in un percorso di mediazione museale.

Si comincia giovedì 2 gennaio (alle 10 e alle 16) con «Moviment-Ars-i», un’attività rivolta a famiglie con bambine e bambini dai 2 agli 8 anni. «Un’esperienza unica, per grandi e piccini, - affermano dal museo - dove osservare le opere e muoversi nello spazio diventa un modo nuovo di esplorare il mondo. Le attività sono pensate per tutti, in un’ottica inclusiva, e saranno guidate dall’educatrice museale Clara Luiselli e dallo psicomotricista Marco Maffi, con l’accompagnamento di una mediatrice in Lingua dei Segni Italiana». L’attività si articola in due fasce orarie: alle 10 è rivolta a famiglie con bambine e bambini dai 2 ai 4 anni; alle 16 a famiglie con bambine e bambini dai 5 agli 8 anni. L’attività fa parte del palinsesto di proposte del progetto «C(’)entro anch’io» (Centro Famiglie – Comune di Bergamo). Si tratta di attività ad ingresso gratuito; ogni minore deve essere accompagnato da un adulto.

Domenica 12 gennaio alle 15 è prevista una visita guidata in Lis (lingua dei segni italiana). Accompagnati da una mediatrice Lis, i visitatori scopriranno le opere delle collezioni Gamec tra dipinti, sculture e installazioni di maestri del Novecento e artisti contemporanei. «Un’occasione unica per vivere il museo in modo accessibile a tutti - spiegano dalla Gamec - Il percorso è dedicato a persone sorde, con ipoacusia o udenti coinvolti in un percorso di apprendimento della Lis». L’iniziativa - gratuita - è realizzata in collaborazione con Ens (Ente nazionale Sordi) di Bergamo e con il sostegno del Lions Club Bergamo le Mura.

Sabato 18 gennaio, alle 15, 30 è la volta di «Di-segni», un’attività in italiano e in LIS per bambini dai 5 agli 11 anni. Questo l’invito: «Unisciti a noi per una lettura speciale in museo, dove parole e segni si fondono per raccontare storie! In italiano e Lingua dei Segni, scopriremo insieme modi nuovi e stimolanti per esplorare l’arte, accendendo la curiosità e la creatività dei giovani visitatori».

Domenica 19 gennaio, alle 10,30 si alza il sipario su «Domenica al museo», una vista guidata per adulti. «Non perdete l’occasione per visitare la mostra Opere da “Il Parlamento delle Marmotte“, nel suo ultimo giorno di apertura - si spiega - . Un’opportunità imperdibile per riflettere sulle complesse relazioni tra uomo e ambiente, attraverso opere che esplorano il contrasto tra l’uomo e la natura selvaggio». L’attività è gratuita, ingresso a pagamento in base alla categoria di appartenenza.

Corso di formazione