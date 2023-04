Gamec e Accademia Carrara, eventi per le famiglie da Pasqua

Il weekend di Pasqua è alle porte e molti dei nostri lettori trascorreranno questi giorni di festa a casa: dal sondaggio s ulla nostra pagina Instagram emerge infatti che tanti bergamaschi sceglieranno pranzi in famiglia, qualche barbecue e brevi gite a Bergamo e nelle valli . Per tutti coloro che stanno organizzando delle passeggiate alla scoperta della città, segnaliamo le aperture straordinarie dell’Accademia Carrara e della Gamec . Per il Ponte di Pasqua – 9 e 10 aprile – infatti l’Accademia Carrara rimarrà aperta fino alle 20, mentre la Gamec sarà visitabile dalle 10 alle 19.