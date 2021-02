Gianni Morandi a Bergamo nel 1967 Due giorni tra militari e concerti in caserma

«Un giorno il comandante della Brigata Legnano mi chiamò e mi disse che voleva invitare un personaggio famoso per dare lustro alla nostra festa di Natale. Mi venne in mente di interpellare Gianni Morandi, che in quel periodo era sotto naja a Pavia, dov’era stato trasferito da qualche mese da Arma di Taggia . Si misero d’accordo tra generali, penso, e a me chiesero di andarlo a prenderlo in caserma proprio a Pavia. Così feci e per due giorni restò, come dire, alle mie dipendenze». Il racconto di Raffaele Scicchitano, 84 anni, sottufficiale dell’esercito in pensione, è ricco di dettagli. Quando, giovedì mattina, ha visto sul giornale la fotografia di Gianni Morandi alla Caserma Li Gobbi di via Suardi postata due giorni prima su Facebook proprio dal cantante , ha fatto un balzo sulla sedia. Lui, quella serata di dicembre del 1967, ebbe addirittura il compito di organizzarla. Era infatti l’addetto alle cerimonie della Legnano, nonché il gestore della mensa, e tutti gli eventi che si tenevano in quegli anni in caserma passavano da lui.

Raffaele Scicchitano con le foto ricordo