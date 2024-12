Giorgia, Lauro, Fedez, Michielin, Killa: Ecco i 30 Big in gara a Sanremo

Nomi dei 30 cantanti in gara a Sanremo

Il 18 dicembre i titoli delle canzoni

Nel corso della serata del 18 dicembre di «Sarà Sanremo», in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara al prossimo Festival. «Questo cast e questo risultato è merito dell’ottimo lavoro dei cantanti, delle case discografiche (major ed etichette indipendenti) nonché dei tanti autori e produttori che ringrazio» - commenta a caldo Carlo Conti -. Anche per questa edizione ho ricevuto tantissimi brani e molti di qualità tanto che ho dovuto compiere delle scelte difficili e per alcuni versi dolorose», prosegue il Direttore artistico del Festival. «Non a caso ho infatti proposto la modifica al regolamento per incrementare il numero dei Big in gara», conclude Conti.