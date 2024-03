Gli Altri Percorsi si chiudono con Opa e una riflessione sul potere della bellezza

Opα, prima produzione della società Room to Rent, pone le basi per un approccio artistico che si nutre inizialmente di un’esplorazione dell’identità che attinge alle origini - geografiche, identitarie, di genere - ma che è anche attratto da un rapporto diretto con il pubblico durante la performance. Il piacere che guida la performance stessa, l’intuizione e la necessità come base creativa hanno ispirato l’autorialità scenica da cui Mélina Martin ha gradualmente creato lo spettacolo. La figura di Elena mette in gioco il concetto di bellezza: «Solo una cosa è certa: Elena è bellissima. Attraverso lei voglio mettere in discussione, sul palcoscenico, il potere dell’aspetto fisico», racconta Mélina Martin.