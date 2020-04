Gran Galà su Donizetti per Bergamo Su Youtube venerdì parata di star

Una formula inedita, nuova, uno «spettacolo di parole e musica» condotto da Francesco Micheli e Riccardo Frizza, direttore artistico e direttore musicale del Festival Donizetti Opera. «Ci manca il pubblico e il modo di incontrarlo con la musica e col canto - spiegano - da un lato volevamo rivivere anche in questo momento le emozioni che ci garantiscono la Donizetti Revolution e lo stesso Galà di inaugurazione del festival. Ma dobbiamo anche dire che questa proposta è simile ma pure completamente diversa da un Galà. Per intenderci: in questa situazione entriamo nelle case degli artisti, e scopriamo anche il loro lato personale».

Il pubblico è invitato già adesso a mandare le foto con l’outfit o gli accessori che indosserà venerdì per assistere al Gala, anche semplicemente una giacca sulla t-shirt, o i tacchi con la felpa. La scelta più elegante e quella più originale saranno premiate con dei biglietti per il prossimo festival . Tra gli invitati i bergamaschi Corrado Rovaris, direttore d’orchestra (bloccato a Philadelphia, dove è direttore musicale dell’Opera Philadelphia), e il basso baritono Alex Esposito, protagonista dell’ultimo spettacolo rossiniano alla Scala, interrotto per la pandemia («Il turco in Italia»). Tra i primi ad aderire il tenore messicano Javier Camarena, star dei migliori festival mondiali e prossimo artista in residenza, i soprani Davinia Rodriguez, Jessica Pratt e Carmela Remigio e il baritono Paolo Bordogna. Tutti saranno coinvolti dalla coppia di presentatori Micheli-Frizza per raccontare la propria quarantena e soprattutto il rapporto con la musica di Donizetti e con Bergamo.