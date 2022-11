Harry Potter, fan in delirio: al «Paiolo Magico» arriva Seamus-Murray

«Dopo un solo anno e mezzo di apertura del nostro negozio abbiamo avuto questa grandissima soddisfazione: ci ha contattato un’agenzia inglese specializzata e tra tanti attori del cast originale abbiamo scelto di portare, per la prima volta in Italia, Seamus Finnigan», spiega Valentina Trinca, che con la madre Francesca Pegoraro è la titolare del Paiolo Magico, situato al numero 5 di via Pignolo.