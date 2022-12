I 50 anni di Nek: «Amo cantare e ora anche la tv»

«La teoria del caos» è il nuovo singolo leggero e subliminale, «5030» l’album celebrativo, stile anni Ottanta. Cade nelle cifre tonde di un artista amato dal grande pubblico. Filippo Neviani in arte Nek compie cinquant’anni e ne festeggia trenta di carriera. Qualche giorno fa in concerto agli Arcimboldi, nell’anno nuovo i festeggiamenti si sposteranno a Bologna, il 14 gennaio, a Roma il 16, a Torino il 21. Poi si vedrà. Nel disco i classici di sempre con tre duetti d’eccezione: «Fatti avanti amore» a due voci con Jovanotti, «Dimmi cos’è» con Francesco Renga, «Cuori in tempesta» con Giuliano Sangiorgi. Tre chicche, un regalo ai fan di sempre.