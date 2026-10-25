Amici, i complimenti di Ambra e Kledi per Charli Rossini

Puntata positiva ad Amici 26 per la ballerina bergamasca Charli (Carlotta Rossini) che il 25 ottobre ha ricevuto suggerimenti e complimenti da Ambra Angiolini, sua responsabile artistica e dal ballerino e coreografo Kledi Kadiu, ospite e giudice per la sezione ballo.

Il respiro dei passi

«Partecipo con lei - ha detto Ambra commentando il suo entusiasmo durante l’esibizione della ragazza -: sta facendo un lavoro anche di tipo caratteriale e iniziano a vedersi i risultati. Possiamo fare ancora meglio - ha aggiunto rivolgendosi a Charli - possiamo essere ancora più precise e possiamo far respirare di più i passi, di farli leggere meglio. Per quello che vedo e per quello che so, e so parecchio, sta andando tutto come deve andare».

Lavorare sull’intensità

Maria De Filippi ha poi chiesto a Charli se aveva paura del giudizio di Kledi. «No, per me è molto dolce» ha ammesso la diciassettenne bergamasca. “Hai una bella qualità di movimento - ha detto Kledi, concordando con quanto detto da Ambra e condividendo alcuni consigli «devi definire di più. Secondo me l’ultima parte della coreografia dovevi dare un’intensità maggiore, altrimenti rischi di essere piatta: devi caricarla di più. Bella esibizione».

Ambra a Charlie: «Possiamo fare ancora meglio, possiamo essere ancora più precise e possiamo far respirare di più i passi, di farli leggere meglio. Per quello che vedo e per quello che so, e so parecchio, sta andando tutto come deve andare»

Esibizioni e premi

Le prime esibizioni sono state vinte da Saitta (canto) che ha vinto un corso intensivo con i docenti del «Berklee college of Music» di Boston e la possibilità di assistere a Umbria jazz festival, e da Benedetta (ballo) che si esibirà su un brano de «il Volo» durante la Christmas Night. Ultimi per il canto Andrea Heroes, che per Amadeus farà le pulizie in casa e Riccardo per il ballo che dovrà esibirsi settimana prossima su una coreografia della Celentano. Terza su quattro Charli.

Brano contestato

Fuori dal programma il cantante Erness cui Samurai Jay in settimana ha contestato un brano presentato come inedito («Colpa mia») e invece risultato un plagio. «Ti sei giocato male la tua opportunità qui - ha detto Samurai Jay - Hai una bella voce ma non basta».

Il responso del televoto