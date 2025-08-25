Burger button
Cultura e Spettacoli / Pianura
Lunedì 25 Agosto 2025

I due castelli in festa, torna «Caverpaga» tra cultura e musica

LA MANIFESTAZIONE. Appuntamento il 6 e 7 settembre con la «Vita tra i due castelli – Caverpaga», iniziativa giunta alla sua ottava edizione.

Monica Armeli
Monica Armeli

Il castello di Malpaga
Il castello di Malpaga

Cavernago

C’è un momento all’anno in cui le mura medievali dei due castelli di Cavernago e della frazione Malpaga si uniscono idealmente e tornano a raccontare storie; le strade si riempiono di vita e l’atmosfera si accende di magia. Appuntamento al 6 e al 7 settembre quando tornerà la manifestazione «Vita tra i due castelli – Caverpaga», giunta alla sua ottava edizione.

Sabato 6 settembre piazza Salvo d’Acquisto diventerà teatro di un concerto della Junior Band Bagnatica e Cene, che si esibirà dalle 18. Alle 18,30 consegna delle benemerenze civiche «Bartolomeo Colleoni». La serata si concluderà con la ristorazione, lo spettacolo acrobatico Unity Bergamo e il concerto Velvet Shot.

Il clou è previsto per il giorno successivo. Per una domenica intera i due castelli apriranno le loro porte e diventeranno il cuore pulsante di una festa capace di unire passato e presente. Non sarà solo una visita ma un’esperienza culturale: camminare tra le antiche pietre, lasciarsi trasportare dalle storie, incontrare spettacoli e attrazioni che renderanno speciale ogni momento. Un filo invisibile unirà i due manieri e sarà reso tangibile dai trenini turistici gratuiti che condurranno grandi e piccini da una meraviglia all’altra come in un viaggio senza tempo.

Gli orari e le info utili

Il castello di Malpaga sarà visitabile dalle 10 alle 18, mentre il castello di Cavernago e le chiese apriranno dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Ma le iniziative non si fermeranno qui: lungo via Papa Giovanni XXIII, dalle 10 fino alle 21, non mancheranno musica, spettacoli, giochi e l’ironia di Caverpaga Humour accompagnerà i visitatori in un vortice di festa e allegria. Organizzata dal Comune di Cavernago e dalla Pro Loco Due Castelli, con il sostegno della Regione, «Caverpaga» non è solo una manifestazione, ma un invito a vivere insieme un patrimonio culturale collettivo.

