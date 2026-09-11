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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Venerdì 11 Settembre 2026

I Legnanesi a Bergamo con «Intelligenza artigianale» nel 2027

LO SPETTACOLO. Dal 18 al 21 marzo alla ChorusLife Arena il nuovo spettacolo con Teresa, Mabilia e Giovanni tra risate, tecnologia e tradizioni.

Lettura meno di un minuto.
I Legnanesi a Bergamo con «Intelligenza artigianale» nel 2027
I Legnanesi tornano a Bergamo

I Legnanesi tornano a Bergamo con «Intelligenza artigianale», il nuovo spettacolo scritto da Mitia Del Brocco, in programma dal 18 al 21 marzo 2027 alla ChorusLife Arena. Sul palco ritroveranno il pubblico i personaggi simbolo della compagnia: Antonio Provasio nei panni della Teresa, Enrico Dalceri in quelli della Mabilia e Italo Giglioli nel ruolo del Giovanni. La regia è di Antonio Provasio, le musiche di Enrico Dalceri, con produzione CHI.TE.MA srl.

Al centro della storia c’è l’arrivo in casa Colombo di Ambrogio, un robot regalato da Mabilia a Teresa per aiutarla nelle faccende domestiche e nei problemi quotidiani. Quello che inizialmente sembra un prezioso assistente tecnologico, però, comincia presto ad archiviare informazioni sulla famiglia e a prendere decisioni in autonomia, anche contro la volontà dei suoi componenti.

Sarà Giovanni, questa volta, a intuire per primo il rischio e a contrapporre all’intelligenza artificiale quella «artigianale», fatta di esperienza, intuito e relazioni umane. Tra risate, musica e mestieri di un tempo, lo spettacolo diventa così anche un viaggio nella memoria, tra tradizioni da salvare e una quotidianità precedente all’era degli algoritmi e dei suggerimenti digitali.

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