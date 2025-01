Il biopic sulla Callas e la storia della Terra di Mezzo al cinema

Dopo le anteprime del 31 dicembre, da questo primo weekend del 2025 sono disponibili in tutti i cinema italiani il biopic «Maria» e l’horror «Nosferatu» . Il primo racconta la storia della celebre soprano Maria Callas, partendo dalla vita ritirata dei suoi ultimi anni. La cantante è interpretata da Angelina Jolie ; al suo fianco vediamo Pierfrancesco Favino nel ruolo di maggiordomo e confidente. La pellicola è diretta da Pablo Larraín, già acclamato regista di storie biografiche femminili come «Jackie» e «Spencer», dedicate rispettivamente a Jackie Kennedy e Diana Spencer.

Il musical biografico di Robbie Williams

Novità italiana della settimana è la commedia «Dove osano le cicogne» di Fausto Brizzi con Angelo Pintus, Marta Zoboli, Beatrice Arnera, un film incentrato sulle difficoltà di diventare genitori. La commedia è stata protagonista di una divertente anteprima negli Uci Cinemas proprio la sera del 31 dicembre, con gli attori collegati in streaming per festeggiare la fine dell’anno insieme al pubblico. Pintus e Perrone sono poi stati ospiti fisici di Uci Orio il 1° gennaio per presentare la pellicola.