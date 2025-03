Il cortometraggio «Le faremo sapere» ha conquistato Cortina: doppio premio

Tanti e lunghissimi applausi a Cortina per il cortometraggio bergamasco sul colloquio di lavoro «Le faremo sapere» del regista Beppe Tufarulo, nato dal progetto di Pcto «Settima Arte» di Oriocenter in collaborazione con Edoomark (società educational del Gruppo Sesaab che edita L’Eco) e la casa di produzione Oki Doki Film.

Due premi

Ha conquistato ben due importanti premi al Festival Cortinametraggio: quello di Anpit (Associazione nazionale per l’industria e il terziario) e della casa di produzione cinematografica Grøenlandia. I premi sono stati ritirati dal regista Beppe Manzi e dalla produttrice Erika Ponti di Oki Doki Film insieme agli studenti bergamaschi che hanno partecipato al Pcto (alternanza scuola lavoro) sul set negli uffici di Oriocenter. Un traguardo straordinario per tutti i protagonisti coinvolti, tra i quali gli studenti coinvolti che hanno visto il loro impegno trasformarsi in un riconoscimento di prestigio. «Cortinametraggio», giunto alla sua ventesima edizione, si conferma uno dei festival più importanti per il panorama del cortometraggio italiano, una vera e propria vetrina per registi emergenti e produzioni innovative.

Il corto, che affronta con ironia e freschezza il tema delicato del primo colloquio di lavoro, ha saputo conquistare pubblico e giuria grazie alla sua immediatezza La serata di premiazione ha sancito il successo di un percorso che nasce come progetto con una finalità educativa e che poi si è trasformato in un prodotto cinematografico tra i corridoi di uno dei mall più grandi d’Europa, dove il cortometraggio ha preso vita sotto l’eccezionale guida del regista Beppe Tufarulo e con la partecipazione di attori del calibro di Antonia Fotaras e Giorgio Marchesi. Il corto, che affronta con ironia e freschezza il tema delicato del primo colloquio di lavoro, ha saputo conquistare pubblico e giuria grazie alla sua immediatezza.

I produttori del corto

«È stato per noi inatteso un successo così grande a Cortina - racconta Beppe Manzi, di Oki Doki Film - per il prestigio del Festival a cui il cortometraggio era stato proposto e per l’importanza dei due premi. Ora ci auguriamo che questo riconoscimento, che ci rende orgogliosi per il lavoro svolto con tutti i numerosi partner che hanno partecipato, porti altri buoni frutti nel suo percorso festivaliero e non solo. Sicuramente la commedia intelligente, sorprendente e capace di far riflettere rimane un genere attualissimo ed apprezzato nel panorama cinematografico italiano».

Il regista Tufarulo

«La partecipazione di “Le faremo sapere” a Cortinametraggio è stata un’esperienza straordinaria. L’accoglienza è stata calorosa e la visione in sala ha restituito l’urgenza di storie attuali raccontate anche in modo ironico. Sapere che l’esperienza è stata al tempo stesso un’occasione straordinaria per i ragazzi coinvolti mi rende ancora più orgoglioso. Oltre a incorporare le loro esperienze e aspettative legate al mondo del lavoro nel soggetto, siamo contenti di avere contribuito alla loro formazione quali professionisti del domani» commenta il regista del cortometraggio Beppe Tufarulo.

«Spazio alla creatività e ai giovani»

«Siamo estremamente felici e orgogliosi che la nostra iniziativa abbia raggiunto questo traguardo straordinario. Il successo è anche il risultato dell’impegno dei ragazzi. Abbiamo fortemente voluto e sostenuto per anni questo progetto come Oriocenter - racconta il direttore Ruggero Pizzagalli - e vedere il risultato eccellente di questa esperienza ci conferma l’importanza di dare spazio alla creatività e al futuro dei giovani. Ringrazio tutti i protagonisti di questa bellissima avventura».

L’emozione degli studenti

Presenti in sala anche alcuni ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione del cortometraggio che emozionati commentano: «Pensare che partecipando a un percorso di Pcto abbiamo avuto questa opportunità è incredibile. La premiazione ancora di più».

Edoomark: grande valore educativo

Paolo Ferrari, founder e Ceo di Edoomark, sottolinea il valore educativo: «Questa esperienza dimostra che affrontare alcuni temi come quelli del lavoro, anche scottanti e urgenti, con i ragazzi è possibile, mantenendo alto il valore dei messaggi e allo stesso tempo conservando la freschezza necessaria per poterli rendere protagonisti. Inoltre usare il linguaggio cinematografico per gli studenti è una scelta innovativa e vincente per dialogare con un modo di esprimersi che loro prediligono». Infatti, il progetto Settima Arte non si ferma qui: Oriocenter ha già confermato che continuerà nei prossimi anni, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più studenti e offrire loro una finestra reale sul mondo del lavoro e del cinema.

Le riprese negli uffici di Oriocenter