Il Diavolo Veste Prada 2: da Uci a Orio un evento tra passerella e cinema

A quasi vent’anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione. In occasione del primo weekend di programmazione de «Il Diavolo Veste Prada 2» - il sequel più atteso della stagione, in sala dal 29 aprile - Uci Cinemas Orio ospita sabato 2 maggio dalle 18 alle 22 un’esperienza di moda e spettacolo unica nel suo genere, ideata in collaborazione con la Scuola di Moda Silv di Bergamo.

Il flashmob della Scuola di moda Silv

Tre ballerine professioniste daranno vita a un flashmob nel foyer del cinema, indossando abiti ispirati al film. La performance si sviluppa come una coreografia che intreccia sfilata e movimenti di moda sulle note di Vogue di Madonna, l’inno pop che risuona nell’immaginario del film. Gli abiti in scena sono ispirati ai look iconici del film realizzati con la sensibilità creativa della Scuola di Moda Silv, realtà formativa bergamasca di eccellenza nel settore della moda e del design, e arricchiti da creazioni originali del direttore artistico della scuola, Franz Cancelli: un incontro tra cinema, stile e territorio che trasforma il cinema in qualcosa di ancora più speciale.

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