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Cultura e Spettacoli / Hinterland Lunedì 27 Aprile 2026

Il Diavolo Veste Prada 2: da Uci a Orio un evento tra passerella e cinema

IL 2 MAGGIO. Flashmob, gadget e un concorso esclusivo: Uci Orio celebra il sequel con un evento tra stile e spettacolo in collaborazione con la Scuola di moda Silv di Franz Cancelli.

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Il Diavolo Veste Prada 2: da Uci a Orio un evento tra passerella e cinema
Gli iconici protagonisti de Il diavolo veste Prada 2
(Foto di Ansa)

A quasi vent’anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione. In occasione del primo weekend di programmazione de «Il Diavolo Veste Prada 2» - il sequel più atteso della stagione, in sala dal 29 aprile - Uci Cinemas Orio ospita sabato 2 maggio dalle 18 alle 22 un’esperienza di moda e spettacolo unica nel suo genere, ideata in collaborazione con la Scuola di Moda Silv di Bergamo.

Il flashmob della Scuola di moda Silv

Tre ballerine professioniste daranno vita a un flashmob nel foyer del cinema, indossando abiti ispirati al film. La performance si sviluppa come una coreografia che intreccia sfilata e movimenti di moda sulle note di Vogue di Madonna, l’inno pop che risuona nell’immaginario del film. Gli abiti in scena sono ispirati ai look iconici del film realizzati con la sensibilità creativa della Scuola di Moda Silv, realtà formativa bergamasca di eccellenza nel settore della moda e del design, e arricchiti da creazioni originali del direttore artistico della scuola, Franz Cancelli: un incontro tra cinema, stile e territorio che trasforma il cinema in qualcosa di ancora più speciale.

Le promozioni e il concorso

Per celebrare l’uscita del film, Uci Cinemas Orio lancia anche una serie di promozioni esclusive pensate per rendere ancora più speciale l’esperienza in sala. I l 29 aprile, acquistando online il biglietto, si riceverà in omaggio un’esclusiva tote bag ispirata al film. Dal 30 aprile al 3 maggio, invece, sempre con acquisto online, sarà possibile ricevere un segnalibro da collezione dedicato alle protagoniste. Chi acquisterà online il biglietto per uno spettacolo entro il 10 maggio e lo registrerà sul minisito dedicato ildiavolovesteprada2.ucicinemas.it potrà prendere parte al concorso «Vinci un weekend di shopping di lusso» e partecipare all’estrazione di un’esperienza esclusiva per due persone. Il premio prevede un weekend all’insegna della moda in una location dedicata, con il supporto di un personal stylist per vivere un’esperienza immersiva nel mondo fashion, in perfetto stile «Il Diavolo Veste Prada». Il 29 e il 30 aprile e il 6 maggio saranno disponibili proiezioni del film in versione originale. Le promozioni sono valide per acquisti effettuati tramite il sito ufficiale: www.ucicinemas.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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