Il Festival delle Lettere sbarca a Bergamo Comicità e riflessioni in punta di penna

Il Festival delle Lettere, la più importante manifestazione italiana dedicata alla scrittura epistolare, vergata, rigorosamente, ancora a mano, si trasferisce a Bergamo. Nata, ideata, organizzata, dalla determinazione e tenacia, coraggiosamente controcorrente, di due bergamaschi, si è sempre svolta, però, nelle quattordici precedenti edizioni, a Milano, dove Luca Carminati, presidente, e Marco Corbani, direttore artistico, lavorano. Ora, in non casuale concomitanza-sincronia con il tema dell’anno, molto «impegnativo» in termini di rapporto con i luoghi, la manifestazione si sposta (o in qualche modo idealmente «ritorna») a Bergamo.