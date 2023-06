Il «Landscape Festival» torna e unisce Bergamo e Brescia

«Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio», nell’anno di Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, sbarca per la prima volta in entrambe le città, dal 7 al 24 settembre. La kermesse, giunta alla 13a edizione e che ha attirato finora oltre 2 milioni di visitatori, con in prima fila il Comune di Bergamo e l’associazione Arketipos, è stata presentata nella mattinata di giovedì 8 giugno a Palazzo Pirelli a Milano.