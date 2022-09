Il libro di Gigi Riva su Nembro falcidiato dal Covid premiato ad Asolo

Sono Viola Ardone e il bergamasco Gigi Riva i vincitori del «Premio Segafredo Zanetti, Città di Asolo. Un libro, un film». Alla Ardone per «Oliva Denaro» (Einaudi) è stato assegnato il riconoscimento «Un libro per il cinema» e a Riva per «Il più crudele dei mesi» (Mondadori) il premio «Un libro per la serie Tv». L’opera di Gigi Riva è un viaggio, quasi antropologico, dentro il suo paese d’origine, Nembro, nel periodo in cui fu falcidiato dal Covid. La giuria del Premio sottolinea che la storia «è raccontata da chi conosce Nembro perché è la sua terra e i suoi abitanti perché sono ed erano i suoi amici, i suoi vicini, la sua famiglia: tutto il suo mondo. Una via produttiva, soprattutto nell’ottica di un servizio pubblico, potrebbe essere un montaggio tra la cronaca e la messa in scena dei bei personaggi di questa Spoon River così sentita e così vera».