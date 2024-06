In Fiera c’è Comicon, tre giorni tra fumetti, videogiochi e cosplay

Comicon Bergamo, in collaborazione con Promoberg, arriva ai nastri di partenza con circa 200 ospiti, 170 eventi, 7 mostre e con un nucleo centrale presso la Fiera di Bergamo e un programma Off di appuntamenti e mostre diffuse in città a Bergamo e provincia, ma anche a Milano e nel bresciano.

Tre giorni di fumetti, giochi e videogiochi, anime e manga, cosplay, cinema e serie tv, concerti, attività kids. E quest’anno l’orario di apertura allungato fino alle 23 nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 giugno con show e spettacoli come il concerto di Giorgio Vanni.

Tanti gli ospiti e gli eventi attesi, tra questi: la leggenda del fumetto americano e disegnatore Marvel John Romita Jr., il Maestro Tanino Liberatore con la mostra Lucy. Sogno di un’evoluzione, i fumettisti Sio, Fraffrog, Glenn Fabry, RichardHTT, Labadessa le star del mondo dei videogame: l’attore e doppiatore Troy Baker, il compositore Austin Wintory, il game designer Andrea Pessino, i doppiatori di Spider-Man Alex Polidori e Jacopo Calatroni, il K-Pop contest, il Cosplay contest e molto altro.

La coda all’entrata dell’edizione di Comicon 2023 L’area videogame

Le mostre

Tra gli appuntamenti più attesi di Comicon Bergamo, la mostra Lucy. Sogno di un’evoluzione di Tanino Liberatore che sarà inaugurata giovedì 20 giugno alla presenza del maestro del fumetto Liberatore. Lucy è uno dei più importanti progetti di Liberatore: un percorso ventennale, che ha preso poi forma nei volumi Il sogno di Lucy (Le rêve de Lucy, inedito in Italia) e Lucy. La speranza, su sceneggiatura di Patrick Norbert (Comicon Edizioni). Il progetto, impegnativo ed ambizioso, si ispira ai ritrovamenti in Etiopia (1974) di un esemplare femminile di una giovane Australopithecus afarensis, vissuta più di tre milioni di anni fa, capace già di camminare in posizione quasi eretta e chiamata Lucy dalla canzone Lucy in the Sky with Diamond dei Beatles.

La mostra sarà ospitata dal 20 giugno al 20 ottobre, al Museo Civico di Scienze Naturali «Enrico Caffi».

Ben sette saranno le mostre presenti all’interno della Fiera di Bergamo: Paesaggi della memoria: storia e finzione nei fumetti di Igort; John Romita Jr.. Energia di china; Congegni nervosi. Fumetti e illustrazioni di TommyGun; 50 anni di Dungeons & Dragons, il Signore dei giochi di ruolo; BANG!: la leggenda; Il mondo con gli occhi degli altri. Le copertine di Uppa magazine; Imago 2024: le opere dei vincitori del concorso di fumetto e grafica.

Fumetto

Tra gli ospiti di Fumetto più attesi ci saranno: lo statunitense John Romita Jr., il britannico Glenn Fabry, la giapponese Yoshiko Watanabe, il serbo Stevan Subic, i francesi Frédéric Brrémaud e Gregory Panaccione, la svizzera Gin Zarbo, gli italiani Tanino Liberatore, Sio, Bruno Bozzetto, Labadessa, Lorenzo De Felici, Tito Faraci, Matteo De Longis, Fraffrog, Claudio Sciarrone, Dado, Federica Di Meo, Krisfits, Emiliano Santalucia, Mogiko, Giancarlo Olivares, Sergio Gerasi, Giacomo Michelon, Spugna, Martoz, Emanuela Lupacchino e molti altri. In programma diversi dialoghi inediti fra protagonisti della scena internazionale dei comics, come la triangolazione fra alcuni dei più noti disegnatori di corpi poderosi e grotteschi Liberatore, Fabry e TommyGun; il confronto a colpi di disegno dal vivo tra gli illustratori e “pittori digitali” Paolo Barbieri e Stevan Subic; la vera e propria conferenza sulla progettazione di astronavi tra anime, cinema e fumetto con il divulgatore Adrian Fartade e l’autore della serie sci-fi “The Prism” De Longis. E poi largo ai temi più diversi, dalle questioni di attualità come l’impatto dell’Intelligenza Artificiale, la salute mentale o i cortocircuiti tra fumetto, anime e sneakers culture, fino alle presentazioni delle novità pubblicate dagli editori J-Pop Manga, Gigaciao, Star Comics, Saldapress, ReNoir Comics. Tra le occasioni più originali, una conferenza sul successo dei manga creati in Europa; un’anteprima delle serie dell’Energon Universe, l’universo condiviso ideato da Robert Kirkman che unisce grandi franchise Transformers e G.I. Joe e una serie originale disegnata dall’italiano De Felici; una inedita presentazione delle iniziative di una rete di biblioteche del territorio, sempre più luoghi di riferimento per prestiti e lettura di manga o graphic novel. Il tutto accompagnato dall’approfondimento delle carriere di Maestri come Yoshiko Watanabe, Bruno Bozzetto o Glenn Fabry, i dibattiti con gli esperti su Hayao Miyazaki e Akira Toriyama, l’evento-concerto dal vivo di Labadessa.

Videogame

Il videogioco è in crisi? L’Hyper Stage di Comicon Bergamo 2024 e i suoi appuntamenti confermano il contrario. E lo fanno ospitando superstar internazionali e protagonisti italiani del settore. I nomi di punta sono, di certo, Troy Baker, Austin Wintory e Andrea Pessino: fra gli interpreti e doppiatori più noti al mondo, Baker ha dato voce ad alcuni dei personaggi più iconici del gaming contemporaneo, dal Sam Drake di Uncharted a Revolver Ocelot di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, da Higgs in Death Stranding fino al Joel della serie The Last of Us. Dividerà il palco con Wintory, forse il compositore occidentale di musica videoludica più celebrato, l’unico a poter vantare una candidatura ai Grammy Awards per la musica di un videogame (Journey); i due si racconteranno, nel pomeriggio di sabato 22, per incontrarsi insieme la sera, all’Auditorium, con Pessino, co-fondatore dello studio Ready at Dawn (acquisito da Meta) e fra i talenti italiani più apprezzati all’estero.

Oltre alle stelle del settore, Comicon Bergamo celebrerà anche la varietà contenutistica e di approccio al videogioco, raccontandone il suo rapporto con l’esplorazione spaziale – con Adrian Fartade e Fjona Cakalli – i suoi approcci eterodossi, tra psicologia, ironia e attenzione per il sociale – con Sio, Gidano e RichardHTT – la gestione delle community, di cui parleranno Sdrumox e Federic –

così come le storie quasi segrete, come quella della Cabel, l’azienda che da Bergamo decise di far concorrenza a Sega e Nintendo (la racconteranno Andrea Contato, Matteo Corradini e Giada Cristina Bessi). Inoltre arriveranno il compositore Richter e i doppiatori Giulia Maniglio, Alex Polidori, Massimo Triggiani, ma anche content creator come Kasumi Sen. E tutto senza nemmeno parlare della massiccia dose di produzioni italiane, l’e-sport e i tornei firmati da King eSport e 2Watch.

Musica e Asian

Musica e cultura Asian sono due delle aree più amate e seguite dai visitatori di COMICON e quest’anno riempiranno anche le serate del festival! Venerdì 21 giugno, dalle 21:15, sarà festa con il concerto di Giorgio Vanni e discoteca finale; sabato invece il programma serale si incentra sulla famosa Teen Forever Fiesta, con la band Stelle di Hokuto, DJ Shiru e le KJ Girls a riprendere e rivisitare i successi degli anni Novanta e Duemila. Non mancheranno le cover band con i Gremlins che proporranno canzoni dalle colonne sonore dei film e telefilm, i CDA con le musiche dai cartoni animati, le Artemuse specializzate in Disney e i Cartoon Maniac Show con un vero e proprio musical a tema cartoni animati.

Non solo cover, ovviamente: a tenere alta la bandiera del rock con i loro pezzi originali ci sono gli Stunt Pilots, che si sono fatti le ossa a X-Factor. Non poteva mancare il K-Pop con la No Name a interpretare i grandi successi ma anche a proporre i loro pezzi originali arricchiti da coreografie di grande impatto. K-Pop e cosplay contest occuperanno il palco rispettivamente sabato e domenica pomeriggio, con la prestigiosa finale italiana del K-Pop Dance Contest nazionale per solisti. Arriveranno da varie regioni per contendersi il posto di miglior ballerino di K-Pop d’Italia!

Cinema e serie tv

La sezione Cinema e serie TV travolgerà il pubblico con eventi imperdibili e alcuni ospiti straordinari! Venerdì 21 giugno, l’attore e doppiatore Massimo Triggiani aprirà le danze con uno show che svelerà i segreti del doppiaggio e che offrirà l’opportunità al pubblico di dare voce ai suoi personaggi preferiti. Alessio De Santa, sceneggiatore e content creator, esplorerà i lati oscuri di internet e dei social network in un panel imperdibile. La serata sarà invece dedicata ai vampiri, con

ospiti come Gabrielle Croix, Massimo Triggiani, Caterina Bonomelli e Andrea Vailati, culminando nella proiezione del classico Nosferatu del 1932, accompagnata da un trio di musica elettronica dal vivo.

Sabato 22 giugno, Alessio De Santa torna a parlare del suo libro La principessa che amava i film horror in un panel magico sulle fiabe. Le ragazze di ArteMuse ci condurranno nel mondo Disney, esplorandone la musica e le emozioni. Lo show “Dietro le voci” presenterà doppiatori come Alex Polidori, Massimo Triggiani, Mirko Cannella e Jacopo Calatroni in un viaggio divertente. Un panel tutto al femminile esplorerà il futuro del fantasy, mentre Alessio De Santa analizzerà la crisi della Marvel. Francesco Bozza e Gabriella Orefice intratterranno con “The Amazing Bar Spot”, e Samanta Giuliani condividerà il suo percorso dai fumetti alla pubblicità. La serata si concluderà con un panel sull’horror, seguito dalla proiezione di The Strangers (2008).

Domenica 23 giugno, Alex Polidori, voce di Spider-Man e cantante, ci guiderà nel mondo della voce con il panel “La voce è un superpotere”. Seguirà l’incontro con Devon Murray, noto per il ruolo di Seamus Finnigan in Harry Potter. John Romita Jr., insieme ai doppiatori Jacopo Calatroni e Alex Polidori, esplorerà l’universo di Spider-Man in “Dal Disegno alla Voce”. Mattia Pozzoli analizzerà la “Cinemacomic Fatigue” dei supereroi. Manuel Meli e Mirko Cannella ci faranno ridere con “Oggi ci sdoppiamo”. Il festival si chiuderà con un omaggio agli Anime e la proiezione di The Boy and The Beast. Infine, ogni giorno, ArteSettima Podcast esplorerà il mondo del cinema con numerosi ospiti.

Gioco

Nella sezione Gioco torna il Mega Dungeon, l’area festival rinnovata e messa in scena in 3D per questa edizione 2024 nella quale i visitatori potranno sia contribuire alla creazione di una gigantesca mappa di gioco di ruolo sia partecipare a sessioni di gioco e masterclass gratuite tenute dalle associazioni ludiche del e dai master e talent presenti in fiera che proporranno per tutti i giorni della manifestazione avventure esclusive! Per gli amanti delle competizioni saranno numerosi anche i tornei dedicati al mondo del gioco che vedranno sfidarsi per il titolo di campione nazionale giocatori provenienti da tutta Italia che, per la prima volta, si ritroveranno a Bergamo per partecipare alle le finali nazionali di Bang! e Klask.

Torna anche una nuova edizione della Italian Game Jam in collaborazione con Tambù e Dal Negro e con una giuria davvero d’eccezione! La competizione dedicata al game design vedrà “sfidarsi” decine di aspiranti professionisti di questo mondo che in due giorni di serrata competizione proveranno a dare vita al “miglior gioco di società possibile” per conquistare l’ambito premio: la realizzazione, pubblicazione e commercializzazione della loro idea. E per toccare con mano il frutto della partecipazione alla Jam saranno disponibili sia in vendita in uno stand dedicato sia per provare Whakaari e “Quella volta che…”, i giochi vincitori delle precedenti JAM che dal 2024 arrivano sugli scaffali dei negozi italiani! Il 2024 è l’anno nel quale le grandi mostre di COMICON entrano anche nel padiglione gioco. Una mostra sarà dedicata a D&D in occasione del cinquantesimo anniversario di Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo che ha definito un’era e incantato milioni di appassionati. La seconda sarà invece dedicata ad una eccellenza italiana della creatività nel mondo del gioco in scatola, BANG! di DV Games. Per la prima volta sarà esposta al pubblico una ricca collezione di scatole provenienti da tutto il mondo, appunti originali, memorabilia, prototipi e tutto quanto è stato pensato, ideato e prodotto per questo gioco in scatola ormai iconico! E per visitare la mostra sarà disponibile anche un anfitrione d’eccezione: Emiliano Sciarra, l’autore di BANG! che porterà i visitatori in un viaggio nel tempo e nella creatività di questo gioco.

Per gli appassionati di gioco e modellismo, il festival offre un ampio programma di laboratori aperti a tutti, la nostra “Officina del Gioco” composta da Gunpla Lab e Miniature’s Land! Da non perdere anche le due ruolate con ospiti d’eccezione, master esperti e doppiatori amati dal pubblico, che si terranno nell’Auditorium di COMICON venerdì e sabato. Due appuntamenti dedicati al mondo del World of Darkness e del Fantasy, interamente sonorizzati da Supernova Collective in tempo reale. Un appuntamento unico nel suo genere che porterà il mondo del gioco di ruolo su un palco dell’Auditorium come mai accaduto in passato!

Kids

Comicon Bergamo è pronto a ricevere anche i più piccoli e vivaci visitatori, facendoli immergere nei dinamici e creativi laboratori e divertenti attività dell’Area Kids! Nell’Area Laboratori i giovanissimi comiconiani potranno disegnare, colorare, creare con i tanti artisti presenti: grazie alla collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics (Brescia e Milano) e la casa editrice Tunué i bambini potranno partecipare a simpatici quiz e sessioni di disegno a tema Sonic The Hedgehog e Spongebob. Molti i laboratori organizzati in collaborazione con i professionisti dell’associazione Autori d’Immagini: Giulia Masia, Graziella Antonini, Davide Costa, Margherita Caspani, Benedetta Frezzotti e Davide Barzi porteranno tanti laboratori tra disegno su stoffa, creazione di gioielli, character design, sceneggiatura, illustrazione concettuale ed un laboratorio sull’antenato dei cartoni animati! Torna inoltre per la seconda edizione di COMICON Bergamo l’autrice Vorticerosa, con il suo Laboratorio di fumetto per under 14 (ComiXrevolution - Fumetteria e Scuola di Fumetto).

Biglietti Comicon 2024

Abbonamento 3 giorni

Online: € 31,00

Botteghino: € 33,00

Venerdì 21 giugno - Online: € 13,00, Botteghino: € 15,00

Sabato 22 e domenica 23 giugno - Online: € 16,00, Botteghino: € 18,00

Gratuito sempre per bambini sotto i 6 anni.

Orari di apertura

Venerdì 21 giugno ore 15:00 - 23:00.

Sabato 22 giugno ore 10:00 - 23:00.

Chiusura padiglioni venerdì e sabato alle ore 20.00, il festival prosegue nelle aree esterne.

Domenica 23 giugno ore 10:00 - 19:00