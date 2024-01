Kusama, mostra prorogata fino al 21 aprile. Dal 19 gennaio nuovi biglietti a disposizione

In virtù della continua richiesta di biglietti, The Blank Contemporary Art, che ha promosso l’iniziativa in intesa culturale con il Comune di Bergamo, è riuscita a ottenere dal Whitney Museum of American Art di New York, proprietario dell’opera dell’artista giapponese, una ulteriore proroga fino al 21 aprile 2024.

Dal 19 gennaio sarà quindi messo in vendita sulla piattaforma di MidatIcket un ultimo nucleo di 15.000 ingressi, che andranno a sommarsi ai 70.000 già venduti, portando un totale di 85.000 visitatori. Inoltre, sui canali Instagram e Facebook di The Blank, si potrà accedere a contenuti esclusivi sulla mostra a disposizione di tutti gli interessati.

La rassegna, nata in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, con un allestimento curato da Maria Marzia Minelli, si snoda lungo un itinerario che approfondisce la ricerca di Yayoi Kusama attraverso poesie, filmati, libri e documentazioni, creando infine uno spazio di condivisione fisica dell’esperienza vissuta e permettendo di entrare da più punti di vista nell’immaginario della celebre artista giapponese.

Il fulcro della mostra è Fireflies on the Water, una installazione dalle dimensioni di una stanza pensata per essere vista in solitudine, una persona alla volta. L’opera consiste in un ambiente buio, le cui pareti sono rivestite di specchi; al centro, si trova una pozza d’acqua, che trasmette un senso di quiete, in cui sporge una piattaforma panoramica simile a un molo e 150 piccole luci appese al soffitto che, come suggerisce il titolo, sembrano lucciole.

Info utili

Orari e informazioni: www.theblank.it

035.19903477; [email protected]

Biglietti in prevendita (incluse commissioni e diritti di prevendita)

Singolo intero: €14,50; Under 18 ridotto singolo: €12,50

Gruppi (min. 15 persone, max. 30 persone per slot): €13,50; Gruppi Scuole (min.15 persone):€6,00

Gruppi Scuole + Laboratorio (min. 15 persone, max. 30 persone): €8,50

Gratuito: insegnanti in visita con la classe; bambini 0-3 anni; disabili e accompagnatori

Visite guidate (minimo 7 persone): €70,00

Biglietteria online: https://www.midaticket.it/eventi/yayoi-kusama/